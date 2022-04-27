МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Дело не только в экономической мощи, но и в реальной зависимости от поставок из России и планах диверсификации, рассказал агентству "Прайм" эксперт по рынкам нефти и природного газа "Уралсиба" Алексей Кокин. Европейский эксперимент начался: кто выдержит "испытание газом"

"Стратегически страны ЕС по-прежнему едины в намерении максимально сократить зависимость от российского газа. Сохраняются расхождения по вопросу темпов и путей реализации этой стратегии", — отметил он.

Страны, наиболее зависимые от российских поставок и не имеющие реальных планов диверсификации, более склонны к краткосрочным компромиссам с "Газпромом".

Отказ от российского газа — часть энергетической стратегии Польши, напоминает эксперт. Как известно, контракт от 1996 года, в рамках которого "Газпром" осуществлял поставки, заканчивается в текущем году, а осенью 2019 года Польша объявила, что не намерена продлевать это соглашение. Осенью текущего года должен заработать трубопровод Baltic Pipe, который к концу года, как ожидается, будет выведен на проектную мощность 10 млрд кубометров в год. "Он позволит импортировать в Польшу газ Северного моря, — указывает специалист. — Фактическое расторжение действительно произошло на восемь месяцев раньше плана, но, судя по всему, Польша к нему готовилась".

Польские подземные хранилища газа (ПХГ) сейчас заполнены на 76% (средний показатель по ЕС — 31%). Болгария, как указывает эксперт, находится в более трудном положении: ее запасы составляют всего 17%. "Но это маленький по сравнению с Польшей потребитель, заключил Кокин.