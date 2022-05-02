МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пока стопроцентной адресности социальных выплат, то есть, когда пособия платятся только нуждающимся, достичь не удалось. Порой их получают и те, чья зарплата позволяет безбедно существовать без государственной поддержки, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. Россиянам объяснили, кому положено добавочное пособие по безработице

По ее словам, эффективность социальной поддержки остается достаточно низкой, во многом из-за того, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы, а также из-за крайне низкого размера большинства социальных выплат.

"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.

Второй момент, который следует учитывать — выплаты в отношении лиц с инвалидностью. В течении пандемии, начиная с марта 2020 года, медико-социальная экспертиза проводилась в дистанционном формате. Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.

"К сожалению, возникают случаи, когда россияне признаются инвалидами, им назначаются выплаты по инвалидности, но при очном посещении медучреждения такие диагнозы не подтверждаются", — рассказала эксперт. Экономист рассказала, кто получит выплаты ко Дню Победы

Существуют, по ее словам, и другие пробелы: например, в определении совокупного дохода семьи. Особенно в ситуации, когда кто-то из членов семьи оформлен как индивидуальный предприниматель (ИП).

"Органы соцзащиты ориентируются, как правило, на данные налоговой декларации, в которых учитываются только доходах ИП, но не расходы. Вот так и выходит, что многим ИП пособия оказываются не положены, тогда они в них в реальности нуждаются", — подчеркнула Петровская.