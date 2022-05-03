МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Важно помнить правило: согласно российскому законодательству, ввозить лекарственные препараты в страну физические лица могут только для личного использования. Соответственно, не стоит просить знакомых о такой услуге: таким образом вы подталкиваете их к нарушению закона. В целом имеет смысл приобретать за рубежом только те лекарственные препараты, аналогов которых нет на российском рынке, то есть они не производятся в России, а лечение является безотлагательным, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Мазаев. Росздравнадзор заявил об отсутствии устойчивого дефицита лекарств

В настоящий момент нет документов, которые бы регламентировали, как именно таможенная служба может определить, что медикаменты приобретаются для личных нужд. Поэтому, по словам юриста, лучше не рисковать и не пытаться ввозить в Россию препаратов больше, чем необходимо для назначенного врачом полного курса лечения.

"Чтобы не столкнуться с проблемами при пересечении границы, необходимо иметь при себе несколько документов. Первое — официальный рецепт с указанием торгового наименования препарата, длительности курса приёма и дозировки. Дополнительно необходимо взять с собой выписку из истории болезни: она подтверждает, что медикамент необходим исключительно для личного использования, а не для продажи", — говорит Мазаев.

Целесообразно перевести рецепт и выписку на язык той страны, где вы планируете совершить покупку, добавил он.

Сложнее, по мнению эксперта, ситуация обстоит с препаратами, не зарегистрированными в России и содержащими сильнодействующие вещества. Медицинское учреждение, сотрудник которого назначил такое лекарство, должно получить для вас специальное разрешение Минздрава РФ.

"Приобретённый медикамент нужно обязательно указать в таможенной декларации. Не пытайтесь спрятать его в багаже и других личных вещах: даже при наличии всех документов это может вызвать вопросы у таможенных служб", — указал юрист.

За нарушение установленных норм и правил предусмотрена юридическая ответственность. Так, например, если вы попытаетесь ввезти не зарегистрированное в стране лекарство без спецразрешения Минздрава, то для граждан возможен штраф до 100 тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ). Дорогостоящие препараты, в том числе ввозимые в большом количестве, могут натолкнуть таможню на мысли о сбыте (ст. 238.1 УК РФ) или контрабанде (ст. 226.1 УК РФ): в обоих случаях речь идёт о преступлениях, за совершение которых предусмотрены максимальные наказания в виде лишения свободы и многомиллионные штрафы.

Поэтому в случае необходимости имеет смысл приобретать за рубежом только те лекарственные препараты, аналогов которых нет на российском рынке, то есть они не производятся в России, а лечение является безотлагательным, заключил Мазаев.