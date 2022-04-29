МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Для российской экономики сейчас было бы выгодно отказаться от плавающего курса рубля к валютам, проводя вместо этого обмен по фиксированному курсу, как это было в советское время, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Полные самолеты денег". Как страны прячут свои доллары от США

Не секрет, что валютная ликвидность в России из-за санкций сейчас сильно ограничена. При этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки. И отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны, пояснил он.

"В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше", — считает эксперт.

Для падения евро есть еще одна причина. Потребители газа из ЕС должны платить за газ в рублях. По этой причине они открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк производит конвертацию евро в рубли. Это создает переизбыток евро в экономике России и курс снижается, объяснил Тузов.

Данную нестабильность могли бы исправить международные арбитражеры. Но они также имеют большие проблемы с валютными транзакциями с Россией. Фактически, для экономики РФ сейчас было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен валют проходил по фиксированному ЦБ РФ курсу, делает вывод аналитик.