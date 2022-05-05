МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В апреле доллар показал рост к корзине шести валют и обновил максимум с 2015 года, в мае он продолжит обновлять 20-летние максимумы, целевой диапазон для индекса DXY на предстоящий месяц — 102-105, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Блеск и нищета: станет ли доллар "новым британским фунтом"

"Поддержку доллару будут оказывать ожидания резкого ужесточения монетарной политики ФРС и возросший спрос инвесторов на защитные активы в условиях замедления мировой экономики", — отметил он.

Свой вклад в укрепление доллара будут вносить слабость евро из-за украинского конфликта, слабость юаня из-за волны ковида в Китае и смягчение монетарной политики Центробанком КНР, а также слабость иены вследствие сохранения ультрамягкой монетарной политики ЦБ Японии.

Конфликт в Украине и антиковидные локдауны в Китае нарушают цепочки поставок, замедляют мировой экономический рост, а также подстегивают глобальную инфляцию. Эксперт ожидает, что инфляция в США в апреле-мае останется вблизи рекордных за 40 лет 8,5%.

Многолетние пики по инфляции снижают рейтинг президента США и демократической партии. Опросы показывают, что демократы на промежуточных выборах в ноябре могут проиграть обе палаты Конгресса. Поэтому администрация Байдена и демократы будут стремиться снизить инфляцию в ближайшие месяцы и оказывать давление на ФРС.

4 мая американский ЦБ, как ожидается, повысит процентную ставку сразу на 50 б.п., до 1%. Кроме этого, ФРС, вероятно, объявит о сокращении портфеля облигаций на своём балансе, которое начнётся с июня и ускорится до $95 млрд в месяц.

"Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности позитивны для американской валюты и негативны для большинства классов активов. Кроме этого, укрепление доллара помогает сдержать инфляцию в США", — объясняет Васильев.

Управляющие ФРС выражают готовность быстро поднять целевую ставку до нейтрального уровня, который оценивается в 2,5%. При этом рынок фьючерсов на ставку закладывает еще более резкое ужесточение. Рынок ожидает, что ФРС на следующем заседании в июне повысит ставку сразу на 75 б.п., до 1,75%, затем на 50 б.п. в июле, до 2,25%. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

На конец года рынок фьючерсов ожидает подъем ставки ФРС до 3,25%, а пик по ставке в этом цикле ожидается в середине следующего года на уровне 3,75%. Эти ожидания провоцируют резкий рост доходностей гособлигаций США и других рыночных процентных ставок, которые сдерживают кредитование и снижают ожидания по экономическому росту.

Кривая доходности гособлигаций США продолжает уплощаться, на отдельных участках появляется инверсия, что является предвестником рецессии. Ожидания глобального экономического спада, отток капитала из Европы, Китая и развивающихся рынков повышают спрос инвесторов на защитные активы, и в первую очередь доллар.​