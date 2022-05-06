МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Цены от текущих уровней в России вряд ли будут подниматься — покупательская способность населения не растет, а снижается из-за инфляции и неопределенности, касающейся дальнейшей работы европейских компаний. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. В Кремле назвали цель запроса данных о поставщиках, не снижающих цены

Как поясняет эксперт, сейчас Европа, в основном, перестала покупать энергоресурсы — это наиболее доходная часть из тех товаров, которые западные страны активно закупали в России. Но проблемы в Европе могут начаться с деревом и изделиями из него — мебелью, CLT-панелями, пиломатериалами. И здесь реальной альтернативы для закупок у Европы нет, считает аналитик.

По его оценкам, пиломатериалы после пикового прошлого года уже подешевели примерно на 20% с начала года, а в контексте российского рынка будут "либо дешеветь дальше, либо просто установятся на текущих уровнях".

"Дерево активно закупает Китай, причем как легально, так и не совсем — за незаконный вывоз древесины на Дальнем Востоке уже возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные", — говорит эксперт.

Что касается изделий из дерева, то, как разъясняет финансист, нужно понимать, что около 20 фабрик было заточено под российское представительство IKEA, и теперь эти компании будут вынуждены сами реализовывать свою продукцию, но у них будет возможность продавать ее не оптом, как это делалось раньше, а в розницу и с большей прибылью. Эксперт оценил последствия ухода IKEA из России

Правда, все равно многое будет зависеть от региона реализации, поскольку та же IKEA располагалась, в основном. в наиболее экономически богатых регионах страны.

"Так что эту отрасль ждет серьезное переформатирование, которое со временем может привести к появлению сильных игроков не только на российском, но и на международном рынке", — считает Коган.