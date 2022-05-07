МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. На фоне происходящих событий среднемировые цены на бензин в начале мая 2022 года поднялись до 1,33 долл США за 1 литр. Эта цена хорошо коррелирует с ценой сырой нефти, следуя за ней с небольшим отставанием. Однако существует значительная разница в ценах бензина для конечного потребителя между различными странами. Об этом агентству "Прайм" рассказывает врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Водителям объяснили, чем опасен дешевый бензин

Самая высокая цена сегодня в Гонконге (2,78 USD за 1 литр) и Норвегии (2,41 USD за 1 литр). А самая низкая из официально зарегистрированных — в Алжире (0,32 USD за 1 литр) и Кувейте (0,34 USD за 1 литр).

"Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже — известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 USD (2 цента!) за 1 литр. Но, с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены — вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой", — отмечает экономист.

Как же объяснить такую разницу в ценах, если все страны имеют равный доступ к одному и тому же мировому рынку нефти? Все просто, считает эксперт.

Разница объясняется прежде всего наличием у стран собственных нефтяных запасов, собственной нефтедобычи и нефтепереработки, что позволяет им продавать бензин на внутреннем рынке с существенным дисконтом, обособляя его от мировых цен. В таких условиях, например, работает российский внутренний рынок. "Так, в Москве цена бензина Аи-95+ сегодня в среднем составляет 54 рубля за 1 литр (то есть 0,80 USD за 1 литр по курсу на 4 мая), что делает Россию одной из 30 стран с наименьшей ценой топлива в мире», — уверяет Кузнецов.

Еще один значимый фактор — различные налоги, субсидии, а также меры регуляторного характера, действующие в отрасли. "Современная цивилизация не может обойтись сегодня без углеводородного топлива. А значит, расходы на него будут влиять на цену абсолютно любой конечной продукции. Цена мобильного телефона, хлеба и даже маникюра непременно будет включать в себя расходы на бензин, понесенные как самим изготовителем и всеми его поставщиками материалов и сырья, так и транспортными компаниями и торговыми точками", — поясняет эксперт.

В этих условиях некоторые страны, например, США сознательно приняли решение о субсидировании и регулировании отрасли таким образом, "чтобы держать цены на бензин относительно невысокими, на уровне, не приводящем к обвальному росту цен на товары и услуги (сегодня это 1,21 USD за 1 литр)".

Что касается прогнозов по ценам на российском рынке, то, по мнению экономиста, единственное, что можно сказать с уверенностью — это то, что цены на топливо будут расти, но этот рост "вряд ли будет значительно выше, чем уровень инфляции". "Государство просто не позволит производителям компенсировать свои потери на экспорте за счет внутреннего рынка, что в сложившихся условиях будет абсолютно правильным решением", — полагает Николай Кузнецов.