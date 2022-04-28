МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ждать обвала цен на бензин однозначно не стоит, но с февраля цены в рознице действительно снизились на 2%, что вполне логично — нефтяным компаниям необходимо реализовывать топливо, которое сейчас продать за рубеж достаточно сложно. Об этом рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Экономист дал прогноз, сколько будет стоить бензин к концу года

Он отметил, что именно рост конкуренции провоцирует небольшую коррекцию цен. В мае, по мнению эксперта, снижение может продолжиться и дальше, поскольку российскую нефть и нефтепродукты за рубежом покупают достаточно неохотно и с очень приличным дисконтом, который доходит до 30 долларов за баррель.

"Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках", — добавил Вавилов.

По мнению эксперта, скорее всего, это будет дальнейшее медленное плавное снижение цен, и к первому месяцу лета стоимость литра как различных видов бензина, так и дизельного топлива на заправках могут потерять еще около 1%. "Однако вряд ли больше — поставщикам тоже необходимо зарабатывать, несмотря на конкуренцию", добавил Вавилов.

При этом, по его мнению, нельзя исключать варианта со стабилизацией цен на текущих уровнях, поскольку за последние несколько лет — это первый относительно долгий период, когда цены реально снижаются, а не стагнируют или теряют 5-10 копеек за литр перед выборами.

"Так что наиболее вероятным раскладом видится постепенное дальнейшее снижение. От текущих значений к началу лета цены могут потерять от 0,1 до 1%", резюмировал эксперт.