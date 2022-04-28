МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ждать обвала цен на бензин однозначно не стоит, но с февраля цены в рознице действительно снизились на 2%, что вполне логично — нефтяным компаниям необходимо реализовывать топливо, которое сейчас продать за рубеж достаточно сложно. Об этом рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

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Экономист дал прогноз, сколько будет стоить бензин к концу года

Он отметил, что именно рост конкуренции провоцирует небольшую коррекцию цен. В мае, по мнению эксперта, снижение может продолжиться и дальше, поскольку российскую нефть и нефтепродукты за рубежом покупают достаточно неохотно и с очень приличным дисконтом, который доходит до 30 долларов за баррель.

"Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках", — добавил Вавилов.

По мнению эксперта, скорее всего, это будет дальнейшее медленное плавное снижение цен, и к первому месяцу лета стоимость литра как различных видов бензина, так и дизельного топлива на заправках могут потерять еще около 1%. "Однако вряд ли больше — поставщикам тоже необходимо зарабатывать, несмотря на конкуренцию", добавил Вавилов.

При этом, по его мнению, нельзя исключать варианта со стабилизацией цен на текущих уровнях, поскольку за последние несколько лет — это первый относительно долгий период, когда цены реально снижаются, а не стагнируют или теряют 5-10 копеек за литр перед выборами.

"Так что наиболее вероятным раскладом видится постепенное дальнейшее снижение. От текущих значений к началу лета цены могут потерять от 0,1 до 1%", резюмировал эксперт.