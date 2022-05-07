МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В магазины люди ходят по потребностям или развлечься. Если говорить про потребности, то закупаться к праздникам лучше не в последние дни перед ними, а за несколько дней до них или прямо в праздничный день (в магазинах будет посвободнее). И в сетевых магазинах ассортимент поддерживается ежедневно, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Россиянам объяснили, почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

При этом следует помнить, что в городе весной и летом самый "прайм-тайм" в четверг и пятницу, после обеда, а также в субботу до обеда, когда люди собираются на дачи и пикники.

"Следующий пик происходит в понедельник после обеда. Зимой больше людей в пятницу, понедельник после обеда, и всю субботу. И понятно, что под эти дни магазины увеличивают поставки, снижая их или корректируя в последующие дни", — отмечает специалист.

Что касается свежести товара на полках, то по словам Чеглова, завоз происходит по договорам — условия зависят от размера торговой организации и оборота каждого магазина. Если сеть или магазин крупные, то поставки могут происходить в любые дни недели — по ряду товаров даже ежедневно.

"При этом в гипермаркетах, как правило, "товар не залеживается". Да и следит за сроками здесь большее количество глаз, в том числе мерчендайзеров от производителей. В супермаркетах и дискаунтерах "скоропорт" возят не каждый день, по графику. Минимум "смотрящих" — в дискаунтерах", — объяснил эксперт.

Хуже дело обстоит с маленькими частными магазинами, признает экономист. Здесь в праздники поставок не будет, проходимость маленькая, товар может "залежаться" или отсутствовать вовсе.

"Если важно развлечься, то идти лучше в гипермаркеты. Да, там может быть толпа у касс, но и эту проблему можно решить, если захотеть. Отдельно стоящие гипермаркеты работают круглосуточно, и вечером или ночью людей немного, а товар в доступности. Правда, может быть меньше выбора продукции собственного производства и скоропортящихся изделий", — заключил эксперт.