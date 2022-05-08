МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Любой водитель знает, что каким бы надежным не был автомобиль, он все равно может сломаться. А если это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт может превратиться в проблему. Поэтому перед тем, как отправиться в дальний путь, необходимо проверить наличие и состояние всех технических жидкостей автомобиля. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, в моторе должно быть достаточно масла, в системе охлаждения двигателя автомобиля — антифриза, а в расширительном бачке усилителя тормозов — тормозной жидкости. Если уровень недостаточен или находится на минимуме, то лучше долить, считает специалист.

"При этом стоит обратить внимание на отсутствие потеков технических жидкостей под автомобилем. Если течь есть, то ее в обязательном порядке нужно устранить. Ведь одно дело — короткие поездки в городе, а совсем другое — длинные перегоны на высоких скоростях, во время которых даже небольшая течь может привести к фатальной потере жидкости", — отмечает эксперт.

Также необходимо проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках — если они регулируются, то отрегулировать, если нет, то поменять.

Кроме того, конечно, нужно быть уверенным в исправности тормозов. И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то "отправляйтесь на сервис".

И, безусловно, в дальних поездках очень многое зависит от исправности световых приборов.

"Фары должны обеспечивать равномерное и эффективное освещение дороги, а габаритные сигналы — делать ваш автомобиль заметным для остальных участников движения. Если какая-то лампочка перегорела, то лучше менять сразу пару — и левую, и правую, поскольку ресурс второй, скорее всего, тоже израсходован", — отмечает автоэксперт,

И, наконец, будет не лишним помыть автомобиль — это сделает его более заметным для остальных, заключил Васильев.