МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Более-менее внятных признаков, по которым можно ждать снижения цен, три — снижение инфляции, позитив в новостном фоне о логистических цепочках и любые послабления, будь то налоговые, санкционные, проверки ФАС. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Названы страны, деньги которых могут легко утечь в Америку

Снижение инфляции — это признак того, что рост цен постепенно замедляется, и в некоторых товарных группах ценник начинает снижаться. Для рыночной экономики в целом — это нормальная история, особенно если разговор ведется о сезонных товарах типа фруктов, овощей, поясняет он.

"Фактор восстановления логистических цепочек говорит о том, что расходы на грузоперевозки снижаются, тем самым снижая себестоимость товара. Учитывая, что в Китае началась новая волна заражений, этот фактор сейчас достаточно сильно бьет по ценам на доставку и ожиданию груза, тем самым поднимая стоимость товаров", — считает Вавилов.

Проверки ФАС, по мнению эксперта, вряд ли можно считать послаблениями, но для потребителей контроль за отсутствием картельных сговоров или умышленным получением сверхприбыли в кризисное время играет достаточно серьезную роль, поскольку такие проверки могут заставить продавцов сбросить цену.

Кроме того, налоговые субсидии также должны положительно влиять на ценообразование, а снятие санкций, которое ожидается в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях и заставит поставщиков заново формировать прайс-листы и делать упор на качество продукции для того, чтобы быть конкурентоспособными, заключил специалист.