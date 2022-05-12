Москва, 12 мая — ПРАЙМ. Основной фактор, который приводит к волатильности на рынке валют — инфляция. Рассчитываемый Дойче Банком индекс волатильности валют стран G7 DBCVIX за последнюю декаду апреля вырос на четверть с 8 до 10%. Это максимальное значение с середины марта 2020 года, когда в период закрытия стран на фоне пандемии его величина достигала отметки 14%, напомнил в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка "Ренессанс Кредит" Павел Журавлев. Бананов нема. Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

"Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8.5% в США и 7.5% в еврозоне", — рассказал собеседник агентства.

На этом фоне Федеральная резервная система (ФРС) США 16 марта повысила ставку на 0.25 п.п. до 0.50% годовых и подтвердила план по ее дальнейшему повышению. При этом не очевидно, будут ли на практике реализовываться эти намерения в случае значительной коррекции на финансовом рынке с возможным банкротством исторически торгующих с плечом хедж-фондов и вероятным замедлением экономики.

Что касается Старого света, то Европейский центральный банк (ЕЦБ) на последнем заседании 14 апреля сохранил базовую ставку на уровне —0.50% годовых без анонсирования планов по ее повышению. Однако, в отличие от ситуации в США, европейские рынки в преддверии заседания ЕЦБ показывали разнонаправленную динамику, что может свидетельствовать об отсутствии у инвесторов определенного взгляда на дальнейшие действия европейского регулятора.

Дополнительным источником мировой нестабильности является рост геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине и связанные с этим решения европейских стран по планомерному отказу от импорта российских нефти и газа. Это, в свою очередь, ведет к росту цен на углеводороды с дальнейшим разгоном инфляции и давлением на экономику стран еврозоны. "Учитывая прямую связь между экономическим ростом и стабильностью курса валют, напряженность в вопросах дальнейшего экономического сотрудничества с Россией может также оказывать влияние на рост волатильности на валютном рынке", — прогнозирует эксперт.

Валюты крупнейших экономик азиатско-тихоокеанского региона — Китая и Японии — с середины марта демонстрируют ослабление по отношению к доллару: с 6.30 до 6.60 CNY и со 115 до 130 JPY соответственно. Эти страны традиционно являются экспортно-ориентированными, что определяет политику сдерживания в отношении чрезмерного укрепления национальных валют для поддержки конкурентоспособности собственных компаний-экспортеров. Также, поскольку и Япония, и Китай являются крупнейшими инвесторами, укрепление их локальных валют будет негативно влиять на общий результат от осуществляемых данными странами финансовых вложений.

Индекс доллара DXY последовательно растет в течение последних 3-х месяцев, превысив максимумы марта 2020 года и достигнув отметки в 103.5. При этом индекс S&P демонстрирует противоположную динамику, снизившись с максимумов начала года 4 800 пунктов до уровня 4 150, что может отражать неуверенность инвесторов относительно дальнейших перспектив развития американской экономики.

"На фоне роста дефицита торгового баланса США до $85 млрд по данным января, вызванного снижением объема экспорта относительно объема импортируемых товаров, неопределенность дальнейшей динамики торгового оборота может также повлиять на волатильность курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров, в первую очередь, стран европейского континента и Китая", — подытожил Журавлев.