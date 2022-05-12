Эксперт Журавлев: новый валютный шторм возможен на фоне подорожания углеводородов и геополитики
Москва, 12 мая — ПРАЙМ. Основной фактор, который приводит к волатильности на рынке валют — инфляция. Рассчитываемый Дойче Банком индекс волатильности валют стран G7 DBCVIX за последнюю декаду апреля вырос на четверть с 8 до 10%. Это максимальное значение с середины марта 2020 года, когда в период закрытия стран на фоне пандемии его величина достигала отметки 14%, напомнил в беседе с агентством "Прайм" начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка "Ренессанс Кредит" Павел Журавлев.
"Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8.5% в США и 7.5% в еврозоне", — рассказал собеседник агентства.
На этом фоне Федеральная резервная система (ФРС) США 16 марта повысила ставку на 0.25 п.п. до 0.50% годовых и подтвердила план по ее дальнейшему повышению. При этом не очевидно, будут ли на практике реализовываться эти намерения в случае значительной коррекции на финансовом рынке с возможным банкротством исторически торгующих с плечом хедж-фондов и вероятным замедлением экономики.
Что касается Старого света, то Европейский центральный банк (ЕЦБ) на последнем заседании 14 апреля сохранил базовую ставку на уровне —0.50% годовых без анонсирования планов по ее повышению. Однако, в отличие от ситуации в США, европейские рынки в преддверии заседания ЕЦБ показывали разнонаправленную динамику, что может свидетельствовать об отсутствии у инвесторов определенного взгляда на дальнейшие действия европейского регулятора.
Дополнительным источником мировой нестабильности является рост геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине и связанные с этим решения европейских стран по планомерному отказу от импорта российских нефти и газа. Это, в свою очередь, ведет к росту цен на углеводороды с дальнейшим разгоном инфляции и давлением на экономику стран еврозоны. "Учитывая прямую связь между экономическим ростом и стабильностью курса валют, напряженность в вопросах дальнейшего экономического сотрудничества с Россией может также оказывать влияние на рост волатильности на валютном рынке", — прогнозирует эксперт.
Валюты крупнейших экономик азиатско-тихоокеанского региона — Китая и Японии — с середины марта демонстрируют ослабление по отношению к доллару: с 6.30 до 6.60 CNY и со 115 до 130 JPY соответственно. Эти страны традиционно являются экспортно-ориентированными, что определяет политику сдерживания в отношении чрезмерного укрепления национальных валют для поддержки конкурентоспособности собственных компаний-экспортеров. Также, поскольку и Япония, и Китай являются крупнейшими инвесторами, укрепление их локальных валют будет негативно влиять на общий результат от осуществляемых данными странами финансовых вложений.
Индекс доллара DXY последовательно растет в течение последних 3-х месяцев, превысив максимумы марта 2020 года и достигнув отметки в 103.5. При этом индекс S&P демонстрирует противоположную динамику, снизившись с максимумов начала года 4 800 пунктов до уровня 4 150, что может отражать неуверенность инвесторов относительно дальнейших перспектив развития американской экономики.
"На фоне роста дефицита торгового баланса США до $85 млрд по данным января, вызванного снижением объема экспорта относительно объема импортируемых товаров, неопределенность дальнейшей динамики торгового оборота может также повлиять на волатильность курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров, в первую очередь, стран европейского континента и Китая", — подытожил Журавлев.
https://1prime.ru/exclusive/20220512/836862079.html