МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россия — мировой лидер по производству не только зерна, но и гречки, ячменя, семян льна. Даже в случае полного прекращения поставок из других стран голодать гражданам не придется, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Экономист предрек голод для ста миллионов человек в следующем году

"Мы практически полностью обеспечиваем себя в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, производим в 2 раза больше, чем нужно внутреннему рынку растительного масла, в 1,6 раза больше рыбы и рыбной продукции. Более того, Россия наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в западных СМИ уже с уверенностью говорится, что мир в 2022 или 2023 годах ждет продовольственный кризис. Никакой климатической подоплеки в нем нет — этот кризис искусственный, к нему ведут действия ряда государств. Сейчас он кажется практически неминуемым, так как все шаги на пути к нему сложились в очень длинную цепочку и, похоже, остановиться уже не получится.

"Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню", — подчеркнул Клопенко.

Как удалось достичь столь высокой степени продовольственной безопасности? По мнению эксперта, были приняты правильные решения в сфере АПК, прежде всего, ограничения на поставку продовольствия западных стран.

"В 2014 году это называлось контрсанкциями, однако значение таких ограничений было гораздо большим — фактически это первый и чуть ли не единственный случай защиты собственных производителей и предоставления им приоритетного права занять рынок", — считает Клопенко.

У этого шага, по его словам, было много критиков тогда, но в 2022 году стало окончательно ясно, насколько это было правильно. А сейчас опыт импортозамещения в продовольственном секторе, по мнению эксперта, не грех перенести и на другие сектора экономики.