МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Авторитетный американский специалист в области международной безопасности жестко критикует текущую политику США в отношении Украины со страниц влиятельного издания. Это не первый случай, когда альтернативная точка зрения на происходящие в последние месяцы события в Восточной Европе прорывается через заслон западного медийного "мейнстрима", чья оценка событий в России, на Украине и в мире в целом обычно удивительным образом совпадает со взглядом из Вашингтона, хотя и подается исключительно как проявление свободы слова.

СТРАННАЯ ПОДДЕРЖКА

Почетный профессор исследований мира и мировой безопасности в Хэмпширском колледже и старший приглашенный научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне (округ Колумбия) Майкл Клэр, военный корреспондент влиятельного американского издания The Nation, критикует роль США в развитии ситуации на Украине и рассуждает о возможных вариантах разрешения текущего конфликта. "Немыслимое". К чему приведет демарш Киева в отношении транзита газа

"Америка будет поддерживать Украину до победы", — цитирует автор статьи заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сделанное 1 мая, после поездки в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что именно Пелоси имеет в виду под "победой"?— задается вопросом профессор. — Влечет ли это за собой полный разгром российских войск и их изгнание со всей Украины? Этого можно добиться только при участии сил США и НАТО — в рамках сценария, который почти наверняка приведет к общеевропейской войне с сопутствующим риском ядерной эскалации. Или она имеет в виду "мясорубку", нацеленную на ослабление России до такой степени, что она больше не сможет воевать с НАТО, как предложил министр обороны Ллойд Остин после посещения Киева несколькими днями ранее? Это могло бы, вероятно, предотвратить ядерную войну, но, несомненно, привело бы к гибели сотен тысяч украинских и российских солдат и мирных жителей, а сама Украина осталась бы в руинах. Нигде, ни в ее комментариях, ни в комментариях других высокопоставленных американских чиновников не говорится об урегулировании на Украине посредством переговоров; только о сценариях, ведущих к поражению России ценой любого количества человеческих жизней".

Признаться, не ясно, на каком основании автор сделал вывод, что "мясорубка" на Украине станет гарантией от ядерных ударов по США и НАТО. Однако сам факт критики американского профессора в адрес Вашингтона как разжигателя войны со страниц влиятельного издания The Nation, которое сложно заподозрить в симпатиях к России, довольно примечателен.

ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ И ПОДПИТКА ВОЙНЫ

Клэр отмечает, что администрация Байдена пообещала ускорить доставку на Украину противотанковых ракет Javelin и других "легких оборонительных вооружений". "Чтобы еще больше ослабить военный потенциал России, президент Байден также ввел жесткие санкции в отношении ключевых сфер российской экономики", — напоминает он.

Впрочем, указание автора на "героическое сопротивление вокруг крупных городов", которое якобы продемонстрировали ВСУ, явно обнажает его нежелание признать (или незнание), что украинские подразделения с самого начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ активно прикрываются местным мирным населением, словно щитом, размещая тяжелую артиллерию посреди жилых кварталов. И этот факт признали даже некоторые "мейнстримные" англосаксонские масс-медиа (например, Washington Post). А такая практика больше походит на тактику террористов, нежели доблестных защитников. Да и российские потери в первые недели боевых действий едва ли были вызваны особой отвагой ВСУ. Урон наступавшим ВС РФ наносился, прежде всего, посредством сравнительно точных дистанционных ударов. А они, в свою очередь, стали возможными благодаря активному взаимодействию в реальном времени со спецслужбами "коллективного Запада" во главе с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, щедро снабжающими Киев разведывательной информацией (что де-факто признал на днях глава ведомства Уильям Бёрнс). Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

Однако такое несоответствие между отдельными реальными событиями и их восприятием в сознании профессора Майкла Клэра не помешало ему прийти к общему выводу относительно необходимости мирного разрешения конфликта, который на первый взгляд может показаться достаточно разумным.

"Обещание Украины навсегда отказаться от членства в НАТО и предоставить ограниченную автономию отколовшимся регионам Донбасса в сочетании с обещанием России вывести свои войска с остальной части страны могли бы послужить основой для прекращения огня, а затем и более формальным переговорам о долгосрочном статусе Украины", — полагает автор статьи. При этом Клэр признает: если не считать неудачных дипломатических усилий лидеров Франции и Турции, Эммануэля Макрона и Реджепа Эрдогана, для продолжения "этого спасительного курса" было предпринято мало усилий.

Еще более тревожным профессор считает тот факт, что текущие боевые действия ведутся не столько "между Украиной и Россией, сколько между США/НАТО и Россией". А этот сдвиг, как полагает Клэр, "значительно увеличивает риск конфликта крупных держав и ядерной эскалации".

Впрочем, рассуждая в таком ключе, профессор явно упускает то обстоятельство, что на протяжении семи лет российская сторона предпринимала, без преувеличения, титанические усилия с тем, чтобы заставить установленный в 2014 году режим в Киеве (возглавлявшийся вначале Петром Порошенко, а затем Владимиром Зеленским) выполнить пакет Минских соглашений. И если на первоначальном этапе украинские лидеры формально выражали готовность им следовать, а высокопоставленные представители Европы, выступавшие в роли посредников, демонстрировали намерение оказывать соответствующее влияние на украинскую сторону, то уже осенью 2020 года Зеленский открыто отказался выполнять "Минск-2". При этом есть основания полагать, что такую линию киевский режим избрал именно благодаря поддержке и даже стимулированию своей воинственности "коллективным Западом" во главе с США. Более того, уже после 24 февраля Москва активно пытается поддерживать переговорный процесс, но без видимого успеха. И уж точно в него не включится глава внешней политики ЕС Жозепь Боррель, заявивший, что конфликт с Россией непременно должен быть разрешен "на поле боя".

ИЛЛЮЗИЯ ПОБЕДЫ

Однако рассуждения специалиста в области международной безопасности Майкла Клэра не ограничиваются фантазиями на тему возможных дипломатических форматов.

Он напоминает: "Российские лидеры предупредили, что увеличение поставок оружия НАТО на Украину представляет собой стратегическую угрозу для их вооруженных сил, что обязывает их принимать соответствующие контрмеры, например — подвергать ударам украинские склады оружия, расположенные вдоль польской границы, что может легко привести к прямому столкновению с силами НАТО и более масштабных военных действий. Высокопоставленные официальные лица, включая президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, также предупредили, что серьезное отступление России, представляющее угрозу выживанию государства, может привести к применению ядерного оружия". В подтверждение своих слов профессор приводит цитату главы Лаврова от 25 апреля: "Опасность [такого использования] серьезная, реальная, и мы не должны ее недооценивать". Блеск и нищета: станет ли доллар "новым британским фунтом"

"Однако, — констатирует Клэр, — ничто из этого, похоже, не уменьшило решимости лидеров США усилить давление на Россию, продолжая это усиление до тех пор, пока Москва не капитулирует, как бы иллюзорно это ни выглядело".

Но если так, то переговорный процесс и в самом деле абсолютно лишен смысла. Ведь не остается сомнений, что режим в Киеве не самостоятелен и выполняет роль инструмента в руках Вашингтона. А может в таком случае Кремлю и следует договариваться с Белым домом? Но что поможет заставить США сесть за стол переговоров с Россией?