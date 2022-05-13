МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ставки по вкладам напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ. Чем ниже ставка, тем, соответственно, будет ниже максимальная ставка по вкладам. Уже сейчас ставки по вкладам снижаются до 12-13% годовых. Только в крайне редких случаях, если это зарплатный клиент, у него открыта ипотека или есть какие-то другие основания для привилегий, в том числе и премиальные программы обслуживания — такому клиенту могут дать процент выше. Об этом рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Пособия для богатых: кому и зачем платит государство

Также, как отмечает экономист, стоит обратить внимание, что на большие ставки долгий срок вклада сейчас не дают — "фактически все возможные периоды ограничиваются годом — и чем дольше период, тем ниже процент". "То есть при вкладе на 3 месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%", — пояснил он.

При этом, по мнению Переславского, есть большая вероятность, что на ближайших заседаниях ЦБ ставка будет корректироваться дальше, и с текущих 14% годовых она может дойти до 12-12,5% в ближайшие 3-4 месяца.

"В целом, из ультраконсервативных инструментов вклады сейчас — это самое верное средство пусть и не полностью покрыть инфляцию, но хотя бы спасти от нее часть сбережений, поскольку рост цен в этом году все равно не опустится ниже 14-15%", — считает он.

При открытии вклада эксперт советует внимательно изучать условия — дополнительное внесение средств, досрочное закрытие, процентная ставка при переводе средств из других банков. Предложений по открытию, по словам Переславского, сейчас довольно много, и главная задача вкладчика — выбрать наиболее выгодные для себя условия с минимумом подводных камней, например, когда вместо вклада клиентам подсовывали договор инвестирования, по которому фиксированного процента нет.