МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Любые экономические модели исходят из предположения рациональности поведения всех субъектов. Однако рациональность поведения — очень субъективная характеристика и включает в себя множество факторов. В период любой нестабильности возникает вопрос разумного распоряжения собственными средствами: копить или тратить, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Граждан предупредили об опасности крепкого рубля

Рациональность поведения, по ее словам, основана на экономическом мышлении — на трезвой оценке не только сиюминутных выгод, но и оценки альтернативы, от которой пришлось отказаться.

"Например, в период любых политических и (или) социальных потрясений появляется неуверенность в завтрашнем дне, и многие поддаются паническим настроениям, сметая все с полок магазинов. Но экономические законы никто не отменял — с ростом потребления начинают резко расти цены, а возросший дефицит повышает уровень тревожности и, таким образом, опять повышает спрос, формируя спекулятивные цены", — разъясняет экономист.

Данное явление носит название парадокс Гиффена и впервые обосновано статистиком Робертом Гиффеном по результатам наблюдения за ростом потребления при росте цен на картофель среди бедняков в период голода в Ирландии.

"Что делать, когда возникают такие ситуации: во-первых, не поддаваться панике и оценить реальную необходимость данного товара, во-вторых, определить, есть ли альтернативные решения по замене товара, спрос на который начал формировать спекулятивную цену, в-третьих, оценить все плюсы и минусы обладания заветным товаром и, наконец, в-четвертых, определить альтернативные варианты использования финансовых средств, которые вы собираетесь потратить на покупку желаемого товара", — подчеркивает эксперт. И только после выполнения этих действий стоит принимать решение о покупке.

Последствия 90-х годов сформировали у населения недоверие к финансовой политике государства, что в период любой нестабильности влечет отток из банковского сектора вкладов граждан, продолжает Сорокина. Однако, принимая решение о снятии средств со своих счетов для инвестирования их в определенные товары, необходимо опять оценить альтернативные варианты: возможность, реальность и риски получения дохода от объекта инвестирования, например, от объекта недвижимости, акций и других ценных бумаг. Важны явные и неявные выгоды от пользования товаром: экономия ресурсов, времени, эстетическое удовольствие, например при покупке техники, предметов обихода, произведений искусства, драгоценностей; возможность, в случае необходимости, быстро реализовать объект инвестирования с получением ожидаемого дохода. Голодный год. Кто виноват и почему пытаются "съесть" Россию

Часто, по словам специалиста, возникает вопрос о минимально необходимых сбережениях. Обычно экономисты советуют оценить свои минимальные расходы на обеспечение жизни (арендная плата, минимальный набор продуктов и вещей и т.д.) и сформировать так называемую "подушку безопасности", состоящую из сбережений и иных источников доходов, не связанных с основным, например, доход от ценных бумаг, недвижимости и т.д. в размере 3-6 месячных размеров своего "автономного потребления" на случай потери основного источника дохода. Также необходимо диверсифицировать свои сбережения, вкладывая их в различные активы.

Часто наши потребности превосходят наши накопления и возникает вопрос: копить дальше или воспользоваться кредитом. Например, при покупке квартиры экономист советует соотнести стоимость ипотечного кредита и стоимость аренды аналогичной квартиры. Если стоимость аренды превышает ежемесячные выплаты, то смело можно брать кредит, если нет, то оценить дополнительные выгоды и риски покупки, и после принимать решение.