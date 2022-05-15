МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, должны быть более внимательны к своему здоровью и тщательно продумывать любую, даже краткосрочную поездку. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова. Врач сказала, что нужно проверять каждый год, даже если ничего не болит

К такой категории пациентов относятся, например, лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. "Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе", — предупреждает врач.

Отправляясь в какие-либо поездки, в том числе за город, где оказание медицинской помощи по тем или иным причинам может быть затруднено, необходимо предварительно проконсультироваться у своего лечащего врача. "Это обязательно стоит сделать, чтобы убедиться, что в настоящее время имеющиеся хронические заболевания находятся в ремиссии и не требуют дополнительных мероприятий. А если есть необходимость в проведении дополнительного обследования — обязательно его провести", — говорит эксперт.

Каждый пациент перед поездкой должен иметь необходимый запас лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые могут потребоваться в рамках неотложной помощи, чему пациенты также должны быть обучены.

Терапевт не рекомендует выезжать людям, чьи хронические заболевания находятся в стадии обострения, что может потребовать более пристального внимания врача, дополнительного обследования и коррекции медикаментозной терапии.