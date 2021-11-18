МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Обонятельная система – сложная слаженная система рецепторных клеток слизистой оболочки полости носа, проводящих нервных волокон и обонятельного центра головного мозга. При нарушении работы любого звена нарушается процесс восприятия запахов. Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на 4-7 день болезни, у большинства пациентов обоняние восстанавливается в течение 14 дней. Но есть данные и о более длительном течении таких расстройств, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.

По ее словам, механизм развития аносмии при новой коронавирусной инфекции отличается от аносмии, вызванной аллергической реакцией или обычной простудой и насморком.

"Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — говорит врач.

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Полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от 3 дней до 3 месяцев.

Собеседник агентства не советует заниматься в таких случаях самолечением и рекомендует обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов. "Недопустимо использовать средства народной медицины, проводить обонятельные тесты с резкими пахучими веществами, которые могут повредить слизистую носа (например, аммиак)", — подчеркивает Мария Петина.

Также в течение первых двух месяцев после болезни пациенты нередко жалуются на изменение вкусовых ощущений и восприятия запахов. Чаще всего реакция возникает на мясо, яйца, молочные продукты и биологические жидкости. Человек может ощущать стойкий гнилостный запах, во вкусовых ощущениях — иллюзию горечи, пережженности или прогорклости. Такое состояние может сохраняться до двух месяцев и постепенно пройти, заключила врач.