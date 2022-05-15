МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Самым ресурсоемким и вместе с тем опасным вредоносным ПО для телефонов и компьютеров можно считать майнеры. Эти программы загружают вычислительные мощности устройств, что сильно замедляет скорость работы и негативно влияет на само "железо", рассказала агентству "Прайм" менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая. Тайный шифр смартфона: как засечь прослушку и слежку в соцсетях

"По сути, майнеры загружают устройство на 100% без перерывов", — отметила она.

Программы-майнеры, как и другое вредоносное ПО, могут являться частью приложения или расширения для браузера. Так что советы по защите смартфонов тут применимы классические, отметила эксперт.

"В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учетом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадёжных источников", — рассказала Рудая. Чтобы обезопасить себя от этого, стоит использовать для загрузки необходимых файлов к первоисточникам, в частности, к официальным сайтам разработчиков или компаний.

Во-вторых, обязательно проверяйте новые файлы на устройстве, особенно полученные из мессенджеров или, например, из Zoom. Для этого лучше пользоваться собственным антивирусом.

"Внимательно относитесь к расширениям, которые устанавливаете для браузеров, и обновляйте операционные системы по мере выхода новых обновлений", — напоминает собеседница.

Также стоит регулярно просматривать галерею приложений: неиспользуемые лучше удалять или блокировать разрешения, выданные им ранее.