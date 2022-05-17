МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Роль действующей администрации в Вашингтоне в сложившейся в стране ситуации с инфляцией значима, но не несет определяющего характера. Для того, чтобы цены в США бесконтрольно начали расти и в мире замаячил призрак очередного финансового кризиса, "постарались" все лидеры страны за последние десятилетия, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

"Будем честны, Джозеф Байден не виноват в полной мере в текущей инфляции в США, — рассуждает Колташов. — Ответственность за нее несут все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего".

Особенно эксперт выделяет в этой связи Барака Обаму.

"Политика сверхнизких учетных ставок при Обаме, низких ставок при [Дональде] Трампе, политика бесконечного заливания деньгами финансового сектора — все это подготовило большую инфляционную историю, которая происходит сейчас в США", — уверен специалист.

"Байден и его команда виноваты, пожалуй, в том, что ускорили процесс, допустив серьезные ошибки во внешней политике", — рассуждает Колташов. Вместо того, чтобы "сдать" Украину, США при Байдене решили превратить ее в поле боя против России, втянув в эту историю Европейский Союз. Это запустило процесс хаотизации на Западе и привело к значительному повышению цен на товары, считает эксперт.

"Рынки увидели реальное положение дел, увидели, что дефицит возникает очень легко, а избыток денег столь же масштабный, сколь и беспомощность США в борьбе с инфляцией, — полагает специалист. — В этом смысле Байден и его команда, конечно, виновны. Они ускорили процесс, который и так уже шел полным ходом".