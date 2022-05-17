Эксперт Колташов: команда Байдена разогнала цены, раздула кризис на Украине и втянула в это весь мир
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Роль действующей администрации в Вашингтоне в сложившейся в стране ситуации с инфляцией значима, но не несет определяющего характера. Для того, чтобы цены в США бесконтрольно начали расти и в мире замаячил призрак очередного финансового кризиса, "постарались" все лидеры страны за последние десятилетия, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
"Будем честны, Джозеф Байден не виноват в полной мере в текущей инфляции в США, — рассуждает Колташов. — Ответственность за нее несут все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего".
Особенно эксперт выделяет в этой связи Барака Обаму.
"Политика сверхнизких учетных ставок при Обаме, низких ставок при [Дональде] Трампе, политика бесконечного заливания деньгами финансового сектора — все это подготовило большую инфляционную историю, которая происходит сейчас в США", — уверен специалист.
"Байден и его команда виноваты, пожалуй, в том, что ускорили процесс, допустив серьезные ошибки во внешней политике", — рассуждает Колташов. Вместо того, чтобы "сдать" Украину, США при Байдене решили превратить ее в поле боя против России, втянув в эту историю Европейский Союз. Это запустило процесс хаотизации на Западе и привело к значительному повышению цен на товары, считает эксперт.
"Рынки увидели реальное положение дел, увидели, что дефицит возникает очень легко, а избыток денег столь же масштабный, сколь и беспомощность США в борьбе с инфляцией, — полагает специалист. — В этом смысле Байден и его команда, конечно, виновны. Они ускорили процесс, который и так уже шел полным ходом".
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