МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американскому лидеру Джо Байдену и его администрации предсказали "энергетический кошмар" в связи с ростом цен на газ в США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Politico. Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

Как отмечают в американском издании, пока Байден старался бороться с высокими ценами на бензин, а сфере энергетики возникла еще одна проблема — рост цен на газ. При этом сообщается, что стоимость "голубого топлива" увеличилась до самого высокого уровня более чем за десятилетие, и это вызвало повышение затрат в большинстве областей — от отопления домов и приготовления пищи до производства химикатов и удобрений.

Также отмечается, что рост цены на газ будет способствовать повышению инфляции, при этом у Белого дома мало возможностей для борьбы с подорожанием газа.