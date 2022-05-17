МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В ответ на начало военной операции на Украине США, страны ЕС, а также ряд других государств заблокировали все операции по счетам РФ. По сути, это означало заморозку почти половины валютных резервов нашей страны — заморозке подверглись около 300 млрд долларов из общего объема резервов в 606,5 млрд долларов. Это в основном коснулось части резервов, номинированной в долларах и евро. Никто не мешает Минфину сегодня формировать новые резервы, наращивая вложения в китайские юани, индийские рупии, арабские дирхамы или даже в физическое, так называемое "монетарное" золото, рассказывает агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

"Но стоит прежде задать вопрос: так ли это необходимо именно сегодня, в условиях, когда наша экономика остро нуждается в финансовом рычаге? Несмотря на то, что Россия сильно переместилась вниз в рейтинге стран по объему золотовалютных резервов (с 4 места на 12), наши запасы все равно существенны", — добавляет эксперт.

Кроме того, на руку российской финансовой системе играет также сформировавшееся положительное сальдо торгового баланса — мы больше продаем за границу, чем там покупаем. Так, в 2021 году сальдо превысило 120 млрд долларов. "И хотя с экономической, особенно долгосрочной стратегической, точки зрения, это сулит ряд проблем, в краткосрочном периоде показатель может стать дополнительной опорой, повышающей нашу финансовую стабильность", — считает экономист.

Не лучше ли, по словам Кузнецова, сейчас направить свободные деньги на поддержку экономики? В частности, уже было принято решение о направлении до 1 трлн рублей из фонда национального благосостояния на выкуп акций российских публичных компаний. Однако пока ещё Минфин не пользовался этим инструментом в полную силу.

"Среди экономистов сегодня бытует мнение о губительности "огосударствления экономики", но сегодня это единственная мера, позволяющая спасти коммерчески неуспешные, но стратегически важные для государства компании", — подытожил эксперт.