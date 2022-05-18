МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. США хотят приблизить дефолт России по внешним обязательствам. По словам главы минфина страны Джанет Йеллен, лицензия, которая позволяет нашей стране обслуживать суверенный долг в условиях санкций, вряд ли будет продлена после 25 мая. Но окончательное решение еще не принято, уточнила она. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, это ещё один инструмент давления на Россию, который может привести к кросс-дефолту — возможности одновременного требования всеми держателями облигацией немедленных выплат. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Как ранее указывало агентство Bloomberg, это может спровоцировать технический дефолт по российским гособлигациям. "Администрация Байдена готова полностью заблокировать возможность России платить держателям американских облигаций после истечения срока на следующей неделе, что может приблизить Москву к грани дефолта", — пишет агентство, ссылаясь на источники.

По словам этих неназванных источников, некоторые чиновники американского казначейства утверждали: если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к "опустошению казны" и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть направлены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не менее, администрация США, по сообщению агентства, решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны РФ, выбрав вариант финансового давления.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта, после заморозки части валютных резервов ЦБ РФ, выпустило отдельную лицензию, позволявшую России до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. С тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

Министр финансов Антон Силуанов в этой связи заявил, что Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта.

"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России — ну тогда они скажут: "Ну вот, видите — Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", — заверил он.

ЗАПЛАТИТЬ — НЕ ПРОБЛЕМА

С одной стороны, приближать дефолт России по внешним обязательствам — логичный шаг со стороны США. С другой — доходы от нефтегаза сейчас на очень высоком уровне, и закрывать долги из них для Минфина не составит никакой проблемы. В этом уверен руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

И, скорее всего, это просто опять будет происходить в последний момент, как было "в апрельском кейсе" — перевод в долларах на счет банка-агента поступил в последний день технического дефолта.

По мнению финансиста, Россия и дальше будет пользоваться такого рода инструментом. Поэтому ничего принципиально для России или США не поменяется, какого-то действительно серьезного влияния на ситуацию это не окажет. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Нужно понимать, что кредитные рейтинги и так либо отозваны, либо находятся на уровне "дефолт неизбежен", занимать деньги за рубежом Минфин просто больше не будет. "А на внутренней экономике объявление дефолта страной в данной ситуации никак не скажется, поскольку всем известно, что ЗВР хватит для выплаты как минимум трех объемов внешнего долга РФ", — говорит Коган.

Так что, либо Россия просто будет гасить долги из нефтегазовых доходов, которые в том или ином виде все равно поступают в валюте, либо просто перестанет их обслуживать. Более вероятным на текущий момент эксперту кажется первый вариант.

ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ

Дефолт России по государственным облигациям означает невозможность осуществления купонных выплат или погашения облигаций, объясняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Это может возникать в двух случаях — отсутствия у должника необходимых денежных средств или отсутствия технической возможности осуществления выплат.

В данной ситуации власти США приняли решения ограничить техническую возможность выплат российского госдолга посредством непродления генеральной лицензии. Таким образом можно говорить о техническом дефолте по российским гособлигациям, полагает он. Это конфискация: США ограбят своих ради дефолта России

"Очевидно, это ещё один инструмент давления на Россию, который, скорее всего, приведёт к кросс-дефолту, то есть возможности одновременного требования всеми держателями облигацией немедленных выплат. Естественно, одномоментно выплаты не возможны, что приведёт к затяжным судебным процессам, аресту имущества Российской Федерации на территории стран-кредиторов", — говорит финансист.

США могут делать с долларом все, что хотят: блокировать корсчета в долларах, блокировать ЗВР в долларах, запрещать проводить выплаты по международным долгам в USD. А потом могут еще долго обсуждать, что это ограничение сейчас вводить не будут, а это снимут, негодует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Реальность, по его словам, состоит в том, что они сами сломали международную финансовую систему. А после того, как она была сломана, продолжают делать вид, что ничего не случилось. Если держатели долгов РФ захотят получить выплаты, они их получат в рублях. А если не захотят, то могут ждать выплат в долларах после отмены санкций, поясняет эксперт.

"Россия уже рассказала всю процедуру, как держатели облигаций могут получить выплаты. Решения США по этому вопросу значения не имеют", — резюмирует Тузов.