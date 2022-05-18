ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. США с высокой вероятностью не продлят после 25 мая лицензию, позволяющую России обслуживать ее долларовый долг, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

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"На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие", — сказала Йеллен и отметила, что финальное решение ещё не принято.

При этом, по ее словам, Россия уже отрезана от мирового рынка капитала, поэтому даже наступление технического дефолта приведет к кардинальным изменениям для Москвы. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее в среду заявил, что Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта.

"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России — ну тогда они скажут: "Ну вот, видите — Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", — сказал он.


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