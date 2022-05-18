ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. США с высокой вероятностью не продлят после 25 мая лицензию, позволяющую России обслуживать ее долларовый долг, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. Минфин США назвал незаконной поддержку Украины за счет российских активов

"На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие", — сказала Йеллен и отметила, что финальное решение ещё не принято.

При этом, по ее словам, Россия уже отрезана от мирового рынка капитала, поэтому даже наступление технического дефолта приведет к кардинальным изменениям для Москвы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее в среду заявил, что Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта.

"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России — ну тогда они скажут: "Ну вот, видите — Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", — сказал он.



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