МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Если в вашей квартире к роутеру подключено слишком много устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты, "умные" колонки — скорость интернета может упасть. Но есть несколько способов "разогнать" домашнюю сеть, в том числе, с помощью того же роутера, рассказывает агентству "Прайм" директор молодежного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва. Специалист предупредил, когда лучше выключить домашний роутер

"Самый элементарный, но порой самый действенный совет — переставить роутер в другое место в вашей квартире. Чем ближе к устройству, чем меньше препятствий в виде стен — тем выше скорость. Если же речь идёт о персональном компьютере или устройствах, где принципиально важна стабильная высокая скорость Интернета, то подключаться к Сети лучше напрямую — через провод", — говорит специалист.

В настройках можно перевести роутер на более современный стандарт (режим), например, с 802.11a на 802.11n. Также существует стандарт 802.11ac: на современных маршрутизаторах он чаще всего установлен по умолчанию. Вы можете выставить его вручную. "Обратите внимание: если подключаемая техника устаревших моделей, то она, скорее всего, не поддерживает современные стандарты и просто не будет подключаться к Сети", — говорит специалист.

Также проверьте, не установлено ли на роутер устаревшее шифрование WPA или WEP и смените его на WPA2; оно, кстати, "более надёжно защищает вашу сеть".

Кроме того, у каждого роутера есть лимит на количество подключаемых к нему устройств. Для обычной квартиры подойдут практически любые маршрутизаторы, но если ваше жилище оборудовано системой «умный дом» со множеством «умных» устройств, то стоит поставить современный мощный роутер.

Эксперт при этом рекомендует пользователям, не обладающими достаточными знаниями и навыками, с осторожностью относиться к внесению изменений в настройки роутера. Лучше доверить это специалисту.