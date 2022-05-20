МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В случае, если поставки российского газа в Европу прекратятся "здесь и сейчас", цены на условно другой газ, у других поставщиков, взлетят еще выше нынешних значений, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Работа нефтяных станков - качалок.

США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Чем больше европейских стран откажутся от российского газа, тем сильнее усугубится конкуренция на глобальном рынке, так как свободного объема этого энергоресурса в мире просто нет.

Он напомнил: когда Польша отказалась покупать газ за рубли, она не избавилась от газовой зависимости, а просто увеличила объем покупки у Германии. От этого поставки "Газпрома" в ЕС только выросли.

"С Болгарией, по всей видимости, то же самое происходит. Они могут покупать газ у Турции", — отметил он.

Брюссель может попытаться заставить страны с большим доступом к покупкам газа от других поставщиков продавать его соседям с сильной зависимостью от российских поставок, но на практике это труднореализуемо.

"Если мы рассматриваем такой кейс, что якобы Еврокомиссия заставит Германию перепродавать Польше купленный у России газ, то это возможно летом, но не зимой. Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет", — подытожил эксперт.