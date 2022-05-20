МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В случае, если поставки российского газа в Европу прекратятся "здесь и сейчас", цены на условно другой газ, у других поставщиков, взлетят еще выше нынешних значений, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Чем больше европейских стран откажутся от российского газа, тем сильнее усугубится конкуренция на глобальном рынке, так как свободного объема этого энергоресурса в мире просто нет.

Он напомнил: когда Польша отказалась покупать газ за рубли, она не избавилась от газовой зависимости, а просто увеличила объем покупки у Германии. От этого поставки "Газпрома" в ЕС только выросли.

"С Болгарией, по всей видимости, то же самое происходит. Они могут покупать газ у Турции", — отметил он.

Брюссель может попытаться заставить страны с большим доступом к покупкам газа от других поставщиков продавать его соседям с сильной зависимостью от российских поставок, но на практике это труднореализуемо.

"Если мы рассматриваем такой кейс, что якобы Еврокомиссия заставит Германию перепродавать Польше купленный у России газ, то это возможно летом, но не зимой. Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет", — подытожил эксперт.