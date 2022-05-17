МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Владимир Путин приравнял отказ Европы от российских энергоресурсов к самоубийству. Однако пока ЕС даже в официальной риторике вынужден признать, что такой отказ, скорее, дело отдаленного будущего — пока же приходится смягчать политику ограничений. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

АУТОДАФЕ

Если Европа действительно откажется от энергоресурсов из России, это будет равносильно экономическому аутодафе, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ситуации в нефтяной сфере.

Российский лидер отметил, что вместе с энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности.

"Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить, прежде всего, из собственных экономических интересов", — сказал он.

СМЯГЧИЛИ ТОН

Однако пока полный отказ Европы от энергоносителей из России — это, скорее, громкая декларация на уровне чиновников Евросоюза и отдельных наиболее одиозных политиков, проповедующих кардинальные антироссийские взгляды. В целом же стало ясно, что некоторые государства региона не в состоянии отказаться от импорта российского природного газа.

Поэтому Брюссель смягчает тональность. С одной стороны, официально он по-прежнему утверждает, что оплата за энергоноситель рублями нарушает антироссийские санкции. С другой, еврорегуляторы начинают проводить новую линию, которая дает компаниям возможность продолжать закупки, даже если их валюта затем будет конвертироваться в рубли. Данный шаг позволил Берлину и Риму вздохнуть с облегчением, а итальянский газовый гигант Eni готов открыть рублевый счет в Газпромбанке, отмечает издание. Россия развернула десятки танкеров с дешевой нефтью

Попытки ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ застопорились из-за противодействия Венгрии. Согласовать шестой пакет санкций не удалось, поскольку венгерские власти запросили у Брюсселя многомиллиардные компенсации за отказ от российской нефти. "Более мягкая позиция в отношении газа показывает, что стремление Европы сдерживать денежный поток Кремля, вероятно, достигает своего предела", — приходит к выводу Bloomberg.

НА ПУТИ В ТРОЙКУ

Тем более, ситуация с нефтью дала понять, что никакие запреты на российские энергоносители не достигают желаемой цели — лишить экономику РФ источника доходов. Чем меньше на рынке нефти и газа, тем они дороже, в результате российские компании, сокращая объем экспорта, зарабатывают за счет роста цен. При этом, если коллективный запад отказывается от их приобретения, находятся другие желающие. Так, в апреле Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию, сообщает Reuters. Издание отмечает: российская доля в объеме сырья, которое приобрели заказчики в Индии в прошлом месяце, выросла до рекордного показателя, 6%, что соответствует 277 тысячам баррелей в сутки. В марте, когда из России доставлялось 66 тысяч баррелей в сутки, она занимала десятое место в соответствующем списке.

В ближайшие месяцы поставки российской нефти в Индию продолжат расти, поскольку низкие цены стимулируют спрос индийских покупателей, констатирует агентство. "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

При этом доля нефти из Африки в общем объеме индийского импорта в апреле уменьшилась примерно до 6% с 14,5% в марте. Доля поставок из США сократилась почти вдвое — до 3%. Из Азербайджана, России и Казахстана в совокупности в апреле было доставлено в Индию около 11% импортированного в эту страну сырья, тогда как в марте — примерно 3%. Доля ближневосточной нефти увеличилась до 71% с 68%.

Увеличение импорта из России сопровождалось сокращением доли поставок нефти из стран Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), замечает Reuters. Однако следует уточнить: содружество поставщиков "черного золота" с конца 2016 года представлено в расширенном формате, ОПЕК+, в который дополнительно входит ряд стран, включая Россию. И противопоставление российского влияния на мировом рынке нефти интересам других участников организации может носить в определенных случаях искусственный характер.