МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российская валюта в рамках второй волны укрепления может в середине лета выйти на уровень 50 рублей против доллара, оценивает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Эксперт дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

Курс доллара обновил в пятницу с утра минимум с марта 2018 года — 57,08 рубля, евро – с июня 2015 года — 59,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Позже доллар и евро отошли от минимумов и торговались по 59,3 рубля и 61,2 рубля соответственно, теряя около 3 рублей каждый к закрытию четверга.

Основная причина роста рубля – значительные продажи валюты экспортерами в преддверии выплаты на следующей неделе НДПИ на 600 миллиардов рублей, а также перевод в рубли оплаты за газ, экспортируемый в Европу, считает Попов. На последнее указывает, в частности, резкое увеличение торговых оборотов по паре евро-рубль, а также падение курса евро к доллару ниже, чем на глобальном рынке. При этом спрос на иностранную валюту пока остается низким, что, видимо, обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем, добавляет он.

В ближайшие недели укрепление рубля может приостановиться, считает эксперт. Дело в том, что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте по высоким ставкам (тогда они выросли на 2,6 триллиона рублей, прежде всего за счет сокращения средств на текущих счетах на 2 триллиона), поясняет он.

"С учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти, что окажет некоторое давление на рубль. В марте на фоне резкого ослабления рубля физлица продали валюту на 570 миллиардов рублей в чистом выражении, и в июне спрос на нее может быть сопоставимым", — оценивает Попов.

После того, как будет насыщен повышенный спрос физлиц на валюту (что возможно ближе ко второй половине июня), укрепление рубля может возобновиться, особенно если экспорт из России останется высоким, продолжает эксперт.

"Мы не исключаем, что в этих условиях в конце второго квартала и в начале третьего рубль может укрепиться до уровней около 50 рублей за доллар. Это в свою очередь будет стимулировать рост импорта и позволит частично сбалансировать высокий экспорт. На наш взгляд, затем в течение оставшейся части года рубль, возможно, ослабеет до 60-70 рублей за доллар, поскольку импорт будет восстанавливаться по мере преодоления логистических проблем, а экспорт, напротив, может снизиться в случае введения санкционных ограничений", — резюмирует он.