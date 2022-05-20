МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В пятницу утром рубль прибавил сразу более 4 рублей к доллару и евро. Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, евро упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. О том, почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эксперт дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

Он объяснил, что сейчас на рынке наблюдается профицит валютной ликвидности. Это значит, что доллары и евро продолжают стабильно поступать от экспорта ресурсов, а валютный импорт резко обвалился. В результате уже экспортерам выгодно продавать всю свою валютную выручку как можно быстрее, поскольку валюта дешевеет, сказал Тузов.

"Минфин и Центробанк из-за блокировки валютных корсчетов не могли поддерживать рубль, когда он ослаблялся, но и не могут поддерживать доллар и евро на внутреннем рынке, когда они падают", — объяснил эксперт.

Пока трудно предположить, когда иностранные валюты перестанут слабеть, сказал Тузов. Он добавил, что, возможно, ЦБ РФ стоит на время установить фиксированный курс на доллар и евро.