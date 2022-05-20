МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В пятницу утром рубль прибавил сразу более 4 рублей к доллару и евро. Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, евро упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. О том, почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Минфин и Центробанк из-за блокировки валютных корсчетов не могли поддерживать рубль, когда он ослаблялся, но и не могут поддерживать доллар и евро на внутреннем рынке, когда они падают", — объяснил эксперт.
Пока трудно предположить, когда иностранные валюты перестанут слабеть, сказал Тузов. Он добавил, что, возможно, ЦБ РФ стоит на время установить фиксированный курс на доллар и евро.