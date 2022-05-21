МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Несмотря на санкции в апреле экспорт российской нефти в Китай увеличился. Россия остается вторым крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок после Саудовской Аравии. Ожидается значительный рост спроса на на "черное золото" в КНР после отмены ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусом. Российские нефтяные компании смогли перенаправить экспортные потоки. Только для сильных. Америка выбрала покупателя российской нефти

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ВТОРЫМ КРУПНЕЙШИМ ЭКСПОРТЕРОМ НЕФТИ В КИТАЙ

По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле поставки российской нефти в Китай выросли 6,55 миллиона тонн (1,59 барр./сут.), что на 4% больше относительного апреля 2021 года.

При этом с начала года экспорт российской нефти в эту восточную страну сократился на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, составив 25,61 миллиона тонн (1,56 млн барр./сут). Китайские импортеры заплатили за российскую нефть $17,11 млрд — на 40% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Таким образом, средняя цена российской нефти, поставленной в Китай в течение четырех месяцев этого года, составила $91,5/барр. "Осталось полгода". Власти подсчитали, когда газ начнет дешеветь

Основные поставки нефти осуществляются по трубопроводу Сковородино — Мохе, ответвлению от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн т/г. Кроме того, нефть отгружается через морской терминал Козьмино на побережье Японского моря — конечного пункта ВСТО. Для российских компаний возможность поставлять нефть в Китай трубопроводным транспортом является конкурентным преимуществом. Основным покупателем нефти, отгружаемой в Козьмино, является Китай, но поставки осуществляются и в другие страны Юго-Восточной и Южной Азии.

Кроме ВСТО российская нефть в Китай поставляется через Казахстан по трубопроводу Атасу — Алашанькоу, пропускная способность которого составляет 10 млн т/г. Помимо этого, небольшие объемы отгружаются с острова Сахалин, где добычу ведут совместные предприятия в рамках соглашения о разделе продукции — проекты "Сахалин — 1" и "Сахалин — 2".

Россия занимает второе место по объему поставок нефти в Китай, уступая только Саудовской Аравии. В течение первых четырех месяцев этого года Саудовская Аравия экспортировала в Китай 30,39 миллиона тонн нефти на сумму $20,85 миллиарда. Средняя цена саудовской нефти, поставляемой на китайский рынок, в этом году составила около $94 за баррель.

Между Саудовской Аравией и Россией на китайском рынке идет жесткая конкурентная борьба, но это не мешает сотрудничеству стран в рамках соглашения ОПЕК+. Несмотря на неоднократные настойчивые просьбы администрации президента США Джо Байдена, Саудовская Аравия отказалась увеличить добычу и экспорт нефти, чтобы восполнить сокращения предложения со стороны России и обуздать рост цен на бензин и другие нефтепродукты в США. Поставки нефти из России сократились из-за санкций, который ввел объединенный Запад после начала операции на Украине.

За Саудовской Аравией и Россией с большим отставанием следуют Ирак, Ангола и Бразилия. На шестое место вышла Малайзия, опередив США. Малайзия в апреле увеличила экспорт нефти в Китай на 84% в годовом исчислении — до 2,17 млн барр./сут.

Согласно данным Главного таможенного управления, Китай в прошлом месяце не импортировал нефть из Ирана и Венесуэлы. Обе страны долгое время находятся под санкциями США. Однако ряд западных экспертов уверены, что иранская и венесуэльская нефть поступает китайским потребителям через Малайзию, у побережья которой осуществляется перегрузка сырья с танкера на танкер. После перегрузки нефть становится малазийской и доставляется в китайские порты. Такой способ доставки позволяет Ирану и Венесуэле успешно обходить американские санкции.

РОСТ СПРОСА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ

По официальным данным, в январе-марте Китай сократил импорт нефти на 4,8% — до 170,89 миллиона тонн в годовом исчислении. Основная причина сокращения — введение ограничений на свободное передвижение после вспышки инфекции коронавируса в ряде провинций и городов Китая, включая Шанхай — крупнейший мегаполис страны c населением около 25 миллионов человек. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Кроме того, из-за роста цен в начале года ряд китайских НПЗ снизил импорт нефти, поскольку получили возможность использовать накопленные в 2020 году запасы сырья, находящиеся в коммерческих и стратегических хранилищах.

По оценке западных экспертов, из-за ограничений в апреле спрос на основные нефтепродукты — бензин, дизельное топливо и авиационный керосин — упал на 20%.

Ожидается, что 1 июня Пекин полностью отменит все ограничения, введенные в этом году из-за роста заболеваемости коронавирусом. Если это произойдет, то спрос на нефть и другие энергоносители существенно повысится. Некоторые эксперты прогнозируют резкий скачок цен на нефть из-за отложенного спроса на моторное топливо, как это было в 2020 году.

ЭКСПОРТ ВОССТАНОВИЛСЯ

Компания Kpler сообщает, что в марте поставки российской нефти в Китай снизились на 14% в годовом исчислении из-за нарушения логистических цепочек и сложностей с проведением расчетов, возникших после введения санкций. Kpler — компания, которая проводит исследования сырьевых рынков и осуществляет мониторинг движения судов, перевозящих сырьевые грузы, включая нефть и другие углеводороды. Запад меняет отношение к покупке нефти и газа у России

В апреле Россия смогла увеличить экспорт в Китай благодаря росту отгрузок Urals — основного экспортного сорта российской нефти. Urals экспортируется в западном направлении через балтийские и черноморские порты. После начала специальной операции на Украине многие европейские НПЗ отказались покупать нефть из России. Возникла угроза затаривания в черноморских и балтийских портах, что поставило под угрозу работу всей российской нефтяной отрасли.

Российские компании приложили титанические усилия, чтобы перенаправить экспортные потоки — вместо Европы на рынки южной и юго-восточной Азии. На Urals были предоставлены большие скидки, которые к середине апреля превысили $38/барр. по отношению к Brent — североморскому эталонному сорту. Крупнейшим покупателем Urals стала Индия, но Китай также использовал возможность купить подешевевшую российскую нефть.

Принятые меры позволили избежать затаривания и восстановить экспорт нефти до уровня февраля — до введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США. На прошлой неделе Александр Новак, вице-премьер и бывший глава Министерства энергетики РФ, сообщил о восстановлении экспорта в апреле, что подтверждают Kpler и другие западные агентства.