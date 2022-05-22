МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. На новой неделе не стоит ждать сильных колебаний цен на нефть в мире, считает начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. СМИ узнали о снятии Швейцарией санкций с "Еврохима"

"Волатильность сохранится и рынок будет чутко реагировать на уточнения формата архитектуры возможного "картеля покупателей" российской нефти и механизмов, с помощью которых страны будут пытаться сдерживать как ценовое давление, так и изменения объемов нефти на рынке", — рассказал он.

Поддержку рынку будут оказывать сообщения о намерении Китая увеличить закупки нефти из России в свои резервы.

Что касается прогноза по курсу цен на нефть, то наиболее вероятным пока остаётся движение вокруг $110 за баррель.

Александров напомнил, что российский рубль находится в зависимости от нефтяных котировок, так как за счет такой валютной выручки формируется российский бюджет.