МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. После того, как США стали использовать угрозы отключения от долларовой системы в геополитике, доверие к доллару в мире стало падать. Арест российских валютных резервов и введение санкций против РФ существенно ускорили этот процесс, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт ожидает падения доллара до 50 рублей в середине лета

По его словам, управляющие резервами, особенно в развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и другие) перестали рассматривать вложения в американские гособлигации как безопасные.

"Второй канал уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле сырьевыми и другими товарами с долларов на национальные валюты", — считает Васильев.

Россия объявила о продаже газа "недружественным" странам за рубли и активно развивает торговлю с Китаем, Индией, Турцией в национальных валютах. Саудовская Аравия, по словам эксперта, ведёт переговоры с Китаем об оплате юанями вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.

"Третий канал снижения влияния доллара — это развитие цифровых валют Центральных банков", — убежден аналитик.

Китай, Россия и многие другие страны, по его словам, прорабатывают национальные цифровые валюты, которые позволят упростить переход на торговлю в национальных валютах и снизить зависимость от США.

"Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", — пояснил Васильев. Эксперт дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

При этом он отметил, что снижение влияния доллара будет происходит постепенно и может занять от нескольких лет до десяти лет. В результате мир будет уходить от доллароцентричной финансовой системы, а роль китайского юаня, индийской рупии, российского рубля будет возрастать.