Эксперт Васильев: доллар слабеет из-за ареста резервов РФ, торговли сырьем за рубли и цифровых валют
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. После того, как США стали использовать угрозы отключения от долларовой системы в геополитике, доверие к доллару в мире стало падать. Арест российских валютных резервов и введение санкций против РФ существенно ускорили этот процесс, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, управляющие резервами, особенно в развивающихся странах (Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и другие) перестали рассматривать вложения в американские гособлигации как безопасные.
"Второй канал уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле сырьевыми и другими товарами с долларов на национальные валюты", — считает Васильев.
Россия объявила о продаже газа "недружественным" странам за рубли и активно развивает торговлю с Китаем, Индией, Турцией в национальных валютах. Саудовская Аравия, по словам эксперта, ведёт переговоры с Китаем об оплате юанями вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.
"Третий канал снижения влияния доллара — это развитие цифровых валют Центральных банков", — убежден аналитик.
Китай, Россия и многие другие страны, по его словам, прорабатывают национальные цифровые валюты, которые позволят упростить переход на торговлю в национальных валютах и снизить зависимость от США.
"Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", — пояснил Васильев.
При этом он отметил, что снижение влияния доллара будет происходит постепенно и может занять от нескольких лет до десяти лет. В результате мир будет уходить от доллароцентричной финансовой системы, а роль китайского юаня, индийской рупии, российского рубля будет возрастать.
https://1prime.ru/exclusive/20220523/836946454.html