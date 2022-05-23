МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цифровые валюты разрабатывают многие страны, но наиболее оперативно их смогут ввести в Китае, а также на некоторых развивающихся рынках, включая Россию. Как это может отразиться на традиционных валютах, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Эксперты назвали нюанс, мешающий цифровой валюте стать "новым долларом"

Он напомнил, что Китай протестировал цифровой юань во время Олимпиады в Пекине. К его использованию всеми гражданами и компаниями предполагается прийти уже в 2023 году.

"Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам", — подчеркнул эксперт.

Что касается использования доллара, то, по его словам, он является ключевым видом валюты как для привлечения международного капитала, так и для международных резервов Центральных банков, а также для международных финансовых рынков. Поэтому мгновенный переход от доллара к другим валютам, включая цифровые, сложно представить.

"Цифровой рубль в 2022 году будет находиться в стадии тестирования, и весьма вероятно начало его использования для широких групп населения и компаний в 2023", — заключил Шибанов.