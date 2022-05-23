МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цифровую валюту нельзя путать с виртуальной валютой, которая используется для приобретения тех или иных активов в компьютерной игре. "Цифра" — самостоятельный платежный инструмент уже прочно закрепилась как на мировом, так и на российском финансовом рынке, пояснил агентству юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. "Задвинуть доллар". Зачем нужна цифровая валюта и что за ней стоит

По его словам, если ранее инвестициями в цифровую валюту занимались исключительно предприниматели, профессиональные инвесторы и другие обеспеченные социальные группы, то сейчас свои денежные средства вкладывают уже и иные, напрямую не связанные с инвестированием граждане и юридические лица.

"Тем не менее выстроенная система правового регулирования цифровой валюты до настоящего времени отсутствует, что не может не сказываться на состоянии данного рынка, а также на его общем инвестиционном климате", — подчеркнул эксперт.

Безусловно, по мнению Горькова, в долгосрочной перспективе, по мере внесения изменений в законодательство, регулирующее финансовую сферу, популярность безналичных денежных средств постепенно пойдет на спад, однако ждать этого не стоит ближайшие несколько лет, что ранее уже неоднократно отмечали эксперты.

"В любом случае, создание цифровых валют будет также привязано к крупнейшим игрокам, как и сегодня", — убеждена юрист компании РКТ Елена Волчек. Ведь такие страны, как Китай или США, не могут допустить ослабления своего экономического влияния.

"Вероятно, мир поделится на цифровые зоны: рублевая, долларовая, арабская и зона юаня", — считает Волчек.

Прежде, чем экономика полностью перейдет в цифровую, она, конечно, должна пройти тестовый режим, который начнется с небольших расчетов между физическими лицами, малым и средним бизнесом. Необходимо также решить вопрос о существенной субъектной свободе в выпуске криптоактивов, поскольку государство уже не может в настоящем моменте обеспечить себе монополию на выпуск цифровых валют.

"Соответственно, валютный контроль уже не будет полностью принадлежать государству и придется делить влияние с крупнейшими цифровыми корпорациями", — подчеркнула эксперт.