МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. После ареста российских валютных резервов доверие к доллару, евро и другим резервным валютам существенно упало. Угрозы отключения от долларовой системы звучали давно, поэтому Китай, Россия и ряд других развивающихся стран опередили ФРС и ЕЦБ в тестировании национальных цифровых валют, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Задвинуть доллар". Зачем нужна цифровая валюта и что за ней стоит

По его словам, 90% Центробанков мира по крайней мере изучают возможность выпуска собственных цифровых валют. Это — данные исследования Банка международных расчетов. Более половины опрошенных Центробанков разных стран мира либо разрабатывают свою цифровую валюту, либо проводят конкретные эксперименты с ними.

"Лидером по внедрению своей цифровой валюты является Китай. Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР", — подчеркнул эксперт.

В России в этом году, по его словам, стартовало тестирование платформы цифрового рубля среди ряда банков. Позднее ЦБ представит дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

"Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие годы Китай и Россия внедрят в массовое распространение национальные цифровые валюты", — считает Васильев.

Цифровые валюты Центральных банков, по мнению эксперта, вероятно, приведут к значительному изменению современной финансовой системы, основанной на долларе. Помимо ускорения и удешевления финансовых транзакций цифровые валюты позволяют упростить переход странам на торговлю в национальных валютах и снизить свою зависимость от США.

"Уменьшение влияния доллара будет происходит постепенно и переход от долларо-центричной системы, вероятно, займет от нескольких лет до десяти лет. Можно ожидать, что существенно возрастёт глобальная роль юаня и региональных валют, таких как российский рубль, индийская рупия", — пояснил эксперт.