МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро в двадцатых числах мая по мере приближения пика налоговых выплат этого месяца: в среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы. В пятницу, 27 мая — налог на прибыль, напомнил в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Однако вскоре укрепление рубля должно остановиться, поэтому купить его по выгодному курсу лучше сейчас. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

"57,4 рублей — это уровень доллара весны 2018 года. Такое стало возможным вследствие уникальной ситуации, когда валюта от экспорта в страну продолжает приходить в не меньших объемах, чем до событий на Украине, а импорт при этом резко просел", — объясняет эксперт причину невиданного укрепления.

Если взглянуть на месячный график курса рубля, то видно, что его переослабление в конце февраля-начале марта обернулось его переукреплением в мае.

"Краткосрочно курс рубля может и дальше продолжить трест на укрепление, ведь Банк России самоустранился от регулирования ценообразования на валютном рынке. Но еще раз упомяну, что нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям", — считает эксперт.

Всех интересует, когда это случится. Если не по ценовым уровням, то хотя бы по времени. "Укрепление рубля уже достигло предела", — говорят эксперты в Министерстве экономического развития России. По их оценкам, сейчас оно находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. "Перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года — в этот период будет спад ВВП, затем начнется рост", — напомнил Потавин слова главы счетной палаты Алексея Кудрина.

Вот и ответ на вопрос — когда рубль вернется на более адекватные (слабые) уровни. Но коррекцию по валюте, прогнозирует Потавин, мы увидим гораздо быстрее. Минфин предложил, а президент страны Владимир Путин утвердил смягчение требования по продаже валютной выручки для российских экспортеров с 80% до 50%. "Как минимум, это должно на треть снизить объемы продажи валюты, а значит, усиление курса рубля должно остановится", — прогнозирует собеседник агентства.

Поэтому желающие приобрести валюту по выгодному курсу могут сделать это сейчас. При этом доллар на нашем внутреннем валютном рынке сейчас объективно имеет более сильную динамику, чем евро. Пара EUR/USD на Московской бирже в понедельник торговалась на уровне 1,035, в то время как на мировом рынке она в тот момент была на отметке 1,068. Такое различие связано с тем, что многие российские банки в последнее время прекратили проводить SWIFT-платежи за рубеж в евро, а с другой стороны, предложение европейской валюты стало больше, поскольку европейские потребители стали переходить на оплату в рублях за газ. Среднесрочно ситуация с более слабым внутренним курсом евро сохранится.

Россияне сейчас могут покупать евро и доллары на бирже. Здесь курс как минимум на 5-10% ниже, чем тот, что предлагают пункты обмена наличной валюты. Однако есть вопрос: куда потом эту валюту деть и как ее получить (вывод в кэш с биржи запрещен)? Остается надеяться на то, что в сентябре ЦБ РФ снимет прочие ограничения на хождение валюты внутри страны, подытожил Потавин.