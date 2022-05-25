МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. По статистике на каждого россиянина в 2020 году приходилось не менее двух устройств — де-факто траты на мобильную связь стали для всех обязательными. Как правило, это прогнозируемая статья расходов с привычным размером платежа. Но иногда можно заметить, что расходы на связь увеличились, деньги ушли со счета, хотя предпосылок к этому не было. Частой причиной такого роста бывают платные подписки, рассказывает агентству "Прайм" директор департамента "Телеком" Т1 Интеграция Андрей Никандров. Польша отказалась от российского газа и хочет лишиться норвежского

Чтобы держать их на контроле, необходимо придерживаться определенных правил.

Во-первых, операторы мобильной связи предоставляют возможность контролировать все расходы буквально в режиме онлайн. Сделать это можно в личном кабинете на портале оператора или в установленном на смартфоне мобильном приложении. Это, по словам эксперта, поможет минимизировать урон, если уберечься от платной подписки не удалось.

"К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету — всегда держать его под контролем. Оптимально проверять свои расходы в личном кабинете дважды в месяц и в том числе отслеживать наличие платных подписок", — советует Никандров.

Во-вторых, у операторов связи есть различные инструменты контроля за платными подписками. Так, некоторые операторы предлагают отдельную услугу по блокировке возможности подключения платных подписок. Или можно подключить специальный контентный счёт, с которого будут списываться деньги за оплату услуг "на коротких номерах", то есть когда совершается вызов или отправляется SMS на номер контентной услуги. "Если держать его "на нуле", без средств, то подписка не подключится", — говорит эксперт.

В-третьих, чтобы избежать неприятных ситуаций, надо помнить о кибербезопасности и стараться не переходить по всплывающей рекламе, неизвестным ссылкам, а также без необходимости не отвечайте на СМС или звонки с незнакомых номеров. Мобильные операторы стали отказываться от безлимитных тарифов

"Кстати, иногда причиной платной подписки может стать банальная забывчивость. Некоторые контент-платформы предлагают бесплатный пробный период на свои услуги, а по прошествии этого времени подписка становится платной. Избежать нежелательного продления можно, настроив в своем смартфоне "напоминалку" о необходимости отказаться от услуги", — отмечает специалист.

Если все же в личном кабинете обнаружилось, что деньги списаны за подписку, которую вы не подключали, нужно обратиться в контакт-центр оператора. Если специалист не может помочь и решить проблему, а сумма списаний существенна, то эксперт советует написать официальную претензию. Правда, решение вопроса в таком случае потребует времени.

"Также важно внимательно следить не только за собственным телефонным счетом, но за счетами родственников, которые могут не разбираться в тонкостях тарифных политик операторов — родителей, детей. Пенсионеры и дети — самые уязвимые в этом отношении люди, и регулярные проверки их лицевых счетов помогут сберечь не только деньги, но и нервы", — подытожил специалист.