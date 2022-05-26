МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россия сейчас ближе всего за последние тридцать лет своего развития попадает под термин "локализм", рассказал агентству "Прайм" старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов. Этим страна похожа на Гонконг. Польша отказалась от российского газа и хочет лишиться норвежского

"Мы в нашей стране за 30 лет своего последнего исторического марафона сейчас ближе к феномену "локализма", как Гонконг, только с точки зрения товарно-сырьевого рынка и места на общей геополитической карте мира", — считает он.

По его мнению, сторонники пути "локализма" ставят на первое место местное население, его идентичность, историю, региональное правительство. Зачастую термин противопоставляется таким понятиям, как "глобализация", "централизованное правительство" и "унитарное государство".

Термин — "локализм" — превратился в заметную политическую доктрину в последние 20 лет. Это связано с переходом важных социальных и экономических институтов с местного уровня на региональный и глобальный, поставив тем самым вопрос о балансе сил и разделении обязанностей между центральным и местным правительствами, на примере Гонконга.

Находясь под санкциями, которые ограничивают участие России в мировой экономике, власти страны все больше будут заниматься внутренними процессами, полагает Блинов.

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