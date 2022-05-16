МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Впереди маячит мировой экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин. Насколько он реален и что будет собой представлять, выяснял "Прайм". "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Вводимые странами "коллективного запада" ограничения против России приведут к очень тяжелым последствиям для мировой экономики, констатировал на минувшей неделе Путин.

"В силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

Президент подчеркнул, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром".

ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ КРИЗИС

А введенные в отношении России санкции могут грозить всему миру политическим, финансовым и продовольственным кризисом, считает заместитель главы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Об этом он написал 13 мая в своем telegram-канале.

Замглавы Совбеза особо отметил, что могут разрушиться некоторые глобальные цепочки поставок товаров, усилиться энергетический кризис в странах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" ограничения. Возможен еще целый ряд последствий.

А китайский экономист Гао Дэшен в статье для издания "Хуаньцю шибао" заявил, что попытки надавить на Россию с помощью экономических санкций не помогут странам Запада добиться желаемых результатов. И попытка изолировать страну, которая имеет огромные запасы нефти, природного газа и мощный военно-промышленный комплекс, будет иметь существенные последствия, учитывая, что Москва уже доказала свою готовность противодействовать давлению.

ШАНС РОССИИ НА ПОДЪЕМ

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов уточняет, что в данный момент рано говорить о полномасштабном глобальном кризисе, и пока речь, скорее, идет об угрозе рецессии.

Однако в дальнейшем мировой экономике придется пройти через фазу кризиса, уверен директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. И она "будет характеризоваться падением реальных доходов населения и сокращением численности среднего класса". "Эти процессы идут уже десять лет, но пока сильно не ощущались из-за печатания дешевых денег, искусственной поддержки долговых рынков, субсидий населению", — отмечает специалист. Инфляция значительно ускоряет этот процесс, уверен он.

"Россия, как ни странно это звучит, гораздо лучше подготовлена к этой фазе, — полагает эксперт. — Это в каком-то смысле ее шанс на экономический подъем".

"Происходит взлет цен на товары, экспортируемые странами, которые западной экономической мыслью обозначались развивающимися, не доросшими до постиндустриального уровня", — соглашается руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Все, что говорится про кризис, касается так называемых "постиндустриальных" экономик, указывает специалист. "Но это не кризис, а деградация, — уверен он. — А страны со значительным экспортом ценных ресурсов, таких как Россия, отмечают для себя улучшение ситуации".

УГРОЗА ГОЛОДА

"Угроза масштабного экономического кризиса оборачивается ростом цен на нефть, продовольствие, удобрения", — констатирует Колташов. "Бананов нема". Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

Одно из важных последствий такого развития событий — большой риск перебоев с поставками продовольствия в беднейшие страны, считает Затолокин. "Помимо прямых последствий в виде голода и болезней, может пострадать и государственность, — допускает эксперт. — Вероятны госперевороты, как мы это видели около 10 лет назад во время "арабской весны".

Колташов полагает, что в странах, которые как Россия, Китай, Индия, Иран и ряд других, не обладают достаточным суверенитетом и прочными политическими администрациями, предстоящий кризис выразится в сокращении доходов и снижении уровня жизни среди людей высокого и среднего достатка, и нищете, голоде — всех остальных.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ КРУШЕНИЕ

При этом для ЕС, Великобритании, Японии, США наступает несколько иная ситуация, уточняет эксперт. "Там, конечно, голода не будет в том виде, в каком мы его обычно наблюдаем в странах Африки, — рассуждает Колташов. — Там будет разрушение среднего класса, ликвидация целых пластов на рынке труда, в частности — в сфере услуг". Эти деструктивные проявления будут связаны даже не столько с проблемами реального сектора, сколько с проблемами "постиндустриального" — сферы услуг — где сосредоточены основные рабочие места.

Поэтому происходящее сейчас в странах Запада Колташов предлагает называть "депостиндустриализацией".

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дороговизна в Европейском союзе будет нарастать гораздо интенсивнее, чем в США и Канаде, уверен эксперт. "То есть наибольшая зона бедствия на Западе — это Евросоюз, — полагает он. Далее — это Япония".

"Экономически они сами давят себя", — замечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире "Первого канала", рассуждая о внешнеполитической линии многих стран Европы, влияющей на экономические связи с Россией. Он приводит пример Латвии, зависимость которой от российского газа составляет 90%, но страна отказывается оплачивать энергоноситель по новой схеме, предложенной президентом России, и де-факто принятой многими европейскими потребителями. Роковая ошибка Америки: кого затянет в воронку инфляции

В свою очередь, дороговизна или перебои с поставками энергоносителей в европейские страны могут спровоцировать новую волну отказов от части энергоемких производств и перенос их в страны с более дешевыми и доступными ресурсами, — допускает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. А это в конечном итоге приведет к масштабной трансформации глобальных производственных цепочек, делает вывод он.

В ВЫИГРЫШЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОБЛЕМ

"Американские биржевые индексы в текущем году провалились, и ожидается дальнейшее снижение", — отмечает Колташов.

А такая тенденция явно порождает противоречия внутри самих США.

"Очевидно, в американских элитах есть разногласие относительно того, нужно ли США держаться за глобальное влияние или сконцентрировать ресурсы на своей экономике, — указывает Шеин из "БКС Мир инвестиций". — У страны есть внутренний рынок, валюта, технологии, вооруженные силы, природные ресурсы". То есть все для успешного перехода в следующий технологический уклад, резюмирует он.

"Поддерживая статус глобального гегемона, США лишь напрасно тратят ресурсы", — считает эксперт. На этом основании специалист допускает, что после ноябрьских выборов акцент в США будет "смещен с глобализма на внутренний рынок".

При этом экономика США очень сбалансирована, в том числе и в производстве сырьевых товаров, напоминает Антон Затолокин из "Открытие Инвестиции". "Собственная добыча нефти и жидких углеводородов в целом достаточна для обеспечения внутренних потребностей, — рассуждает он. — Поэтому негативный эффект для экономики от роста цен на энергоносители не существенен". Однако если инфляционные процессы станут неконтролируемыми, риски для экономической стабильности возрастут, допускает специалист.

"На наш взгляд, США, скорее, пока находятся в выигрыше от роста конфликтности в мире", — отмечает он. Американские производители увеличивают свою долю на глобальном рынке, в страну возвращаются некоторые производства, политическая роль США на Западе усиливается, резюмирует Затолокин.