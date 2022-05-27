МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В среду и четверг, как мы могли наблюдать, укрепление рубля остановилось, при этом объемы торгов долларом в среду достигли максимумов с начала спецоперации России на Украине (3,5 миллиардов долларов). Сигнал к развороту курса доллара был связан с выходом крупных игроков на биржу перед прошедшим в четверг внеплановым заседанием ЦБ, на котором была снижена ключевая ставка до 11%. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

Он отметил, что потенциал увеличения ставок исчерпан, а темпы роста инфляции год к году продолжат замедляться. Также аналитик назвал еще одним признаком разворота курса доллара окончание выплат по НДС, акцизам, НДПИ 25 мая, а также снижение норм реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 50%.

"Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке", — пояснил Жильников.

По мнению аналитика, курс доллара в рамках двух недель может подняться выше отметки 65 рублей, значений, оптимальных для российского бюджета.

При этом он добавил, что снижение курса доллара вновь к 55 рублям видится маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета.

"В долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 рублей", подытожил Жильников.