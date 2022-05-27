МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. На вопрос о том, где весь мир будет брать зерно, если его не удастся вывезти с Украины, ответ может быть односложным и однозначным — нигде, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. США не обсуждают вопрос снятия санкций с России в обмен на зерно Украины

У экспортеров сейчас, по его словам, масса проблем: на Украине вполне очевидные проблемы с посевной, Россия закрыла вывоз зерна, поскольку нужно сначала перекрыть свои запросы, Индия, которая планировала частично заместить поставки из России и Украины, тоже закрыла экспорт из-за аномальной засухи.

"Очевидны и проблемы с удобрениями по всему миру, поскольку Россия — это ведущий экспортер этой товарной группы, и здесь вывоз тоже производится по квотам", — напомнил эксперт.

Ситуация дошла до того, что генсек ООН будет встречаться с Путиным и просить об отмене ограничений на экспорт. Перевезти зерно из Украины иным способом, кроме как автотранспортом, не представляется возможным из-за заминированных портов, а мины уже доплыли до Турции. Да и не факт, что украинское зерно пойдет на рынок, а не на нужды западных стран.

"Поэтому де-факто кроме как покупать зерно у России, лишних объемов мировому рынку взять негде, а с учетом рекордных цен на товарных рынках выйдет это очень дорого, но вина в этом будет только Запада, поскольку почему-то на фоне военного конфликта на Украине все резко забыли про пандемию и засуху прошлого года, которая вылилась в неурожай", — подчеркнул Островский.

По его словам, возможен вариант, при котором Россия начнет продавать зерно и удобрения при условии снятия части санкций. Есть и другое решение: Россия будет продавать продукты за рубеж, когда удостоверится в том, что полностью удовлетворит внутренний спрос.

"Как это будет выглядеть на практике — может стать понятно уже в ближайшие дни после встречи Гутерриша с Путиным", — убежден Островский.