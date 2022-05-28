МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. На прошедшей торговой неделе основные мировые валюты перешли в коррекционное восстановление. При этом в первые дни продажи в долларе и евро преобладали, чему способствовал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, пришедшегося на среду. Это привело к отступлению пары доллар/рубль в район 56 рублей. Однако во второй половине недели, на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров и фиксации инвесторами прибыли по "коротким" позициям в основных мировых валютах, доллар смог перейти к росту, поднявшись в район 66 рублей. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль

Он считает, что на предстоящей неделе рубль может попытаться отыграть часть снижения, однако по итогу пяти торговых сессии скорее всего вновь ослабнет по отношению к основным мировым валютам. Способствовать этому будут несколько факторов, указал аналитик.

"Сохранится пониженное предложение валюты со стороны экспортеров. Плюс к этому, часть инвесторов может продолжить диверсифицировать свои накопления по валютам, увеличивая доли доллара и евро на опасениях более существенного ослабления рубля, оценивая текущие уровни, как привлекательные", объяснил Зварич.

Помимо этого, по мнению аналитика, на динамике основных мировых валют будут сказывать ожидания увеличения спроса со стороны импортеров — восстановление импорта в среднесрочной перспективе нивелирует навес предложения валюты со стороны экспортеров.

"В сложившихся обстоятельствах, в рамках предстоящей недели пара доллар/рубль попытается подняться выше 70 рублей и закрепиться над этой отметкой", подытожил Зварич.