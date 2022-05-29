МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Полис ОМС предоставляет гражданам право безвозмездно получать медицинские услуги в некоторых коммерческих клиниках. Клиника должна подать заявку в территориальный фонд ОМС в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, указав тот вид медицинской услуги, который они хотели бы включить в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта РФ. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин. Иностранные производители лекарств не покидают Россию

Срок подачи такой заявки ежегодно до 1 ноября, уточняет он.

"Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объёмах включать эту заявку", — продолжает эксперт. Например, какое количество МРТ в год будет включено услуг этой частной клиники и по какой цене.

Если клиника с этими условиями согласна, то она подписывает договор с ТФОМС, и со следующего года в эту клинику можно обращаться бесплатно. Гражданам потребуется получить направление от поликлиники по месту жительства на некоторые медицинские услуги.

"На своём интернет-сайте коммерческая клиника указывает, что по конкретным услугам она работает в системе ОМС. Граждане могут это узнать на сайте также ТФОМС субъекта РФ", — сказал Акулин.