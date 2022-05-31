МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Большинство международных контрактов по импорту/экспорту заключаются в долларах или евро. Но после возникновения трудностей с получением оплаты от покупателей Союз экспортеров зерна обратился в Центробанк с предложением обеспечить рублевую ликвидность крупнейшим покупателям российского зерна, пояснил агентству "Прайм" директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Речь идет о Турции, Египете, Иране и Саудовской Аравии. "Заморят голодом". Как выживают без российского зерна

Переход на расчеты в рублях за зерно, по мнению эксперта, не означает, что появится "зерновой" рубль. Как не появилось и "газового" рубля.

"Россия — крупнейший в мире экспортер ресурсов. Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее, это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли", — считает Тузов.

Россия — "номер один" в мире по экспорту зерна, а Украина — "номер шесть". Выбытие таких объемов зерна с международного рынка неизбежно вызовет проблемы с продовольствием.

"Уже сейчас Россия ограничила экспорт зерна в страны ЕАЭС из-за резкого увеличившегося спроса. В ответ на это страны ЕАЭС резко увеличили закупку муки", — пояснил Тузов. Названо эмбарго, которое пугает мир сильнее “нефтяной блокады”

По его словам, можно ожидать, что и другие страны, одновременно заявляя о невозможности покупать зерно, повысят спрос на муку и мучные изделия из России. Хотя принципиально это проблему будущей нехватки продовольствия в мире, не решит.

"Решат ее, судя по всему, крупнейшие покупатели российского зерна, готовые платить в рублях за зерно и перепродавать его дальше, в соседние страны, уже за валюту", — считает эксперт.