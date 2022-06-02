МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вынужденный консенсус в торгово-экономических отношениях США и Китая предварительно найден, но процесс урегулирования конфликта затягивается, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. США планируют снижение пошлин на китайский экспорт

По ее мнению, конкурентное противоборство Китая и США усиливается, хотя экономическое взаимодействие этих стран настолько высоко, что любые попытки усиления позиции одной стороны за счет другой имеют двусторонние и обычно негативные последствия.

"Начавшаяся по инициативе США торговая война с Китаем, основанная на тезисе использования Китаем дискриминационных практик, наносящих экономический вред США, нацелена на сдерживание технологического развития Китая и китайского инвестиционного влияния на американском рынке, преодоления дефицита торговли США с Китаем", — считает эксперт.

Череда взаимного повышения импортных пошлин и квотирования уже привела, по словам Воронковой, к росту тарифов с обеих сторон примерно на 20%, что обусловило подорожание китайских товаров на американском рынке и сказалось на повышении расходов американского бизнеса и личных тратах американцев.

"Политика экономического сдерживания стала причиной снижения американского экспорта в Китай, и соответственно, причиной увеличения числа безработных в стране", — подчеркнула эксперт. По ее мнению, для Китая напряженность торгово-экономических отношений с США стала весьма чувствительной в наиболее прогрессивных отраслях экономики.

В 2021 году разногласия не помешали увеличить взаимный товарооборот двух государств почти на треть. Торговый баланс США с Китаем по-прежнему дефицитен, а профицит торгового баланса Китая с США за прошедший год вырос более, чем на 20%.