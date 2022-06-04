МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. На предстоящей неделе ожидаем попыток перехода доллара и евро к росту. Здесь может сказаться пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, что связано с непривлекательными курсами для продажи доллара и евро. Что же касается среднесрочной перспективы, то здесь доллар может перейти в диапазон 70-75 рублей, что выглядит логичным с технической точки зрения восстановления в рамках коррекции к снижению от мартовских максимумов. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Названа валюта, которую можно купить вместо доллара

Он напомнил о том, что прошедшую неделю рубль начал с резкого укрепления по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль уже в понедельник откатилась в район 61 рубля. Тем самым, отметил аналитик, было скомпенсировано более половины роста, продемонстрированного американской валютой с 25 по 27 мая, когда она поднялась с 56 до 67,5 рублей. Однако тенденция к укреплению рубля в ходе недели не получила продолжения, в результате чего доллар провел большую ее часть в диапазоне 61-62 рубля.

Говоря о попытках роста перехода доллара и евро к росту, Зварич отметил, что здесь может сказаться пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, что связано с непривлекательными курсами для продажи доллара и евро.

"При этом текущие уровни, на которых торгуются иностранные валюты могут быть интересными для инвесторов с точки зрения диверсификации своих активов по валютам, а возможность покупки валюты с "плечом", которая появилась с первого июня, расширит их возможности по диверсификации. Плюс к этому, возможен постепенный подъем спроса на валюту со стороны импортеров, в связи с ожиданием восстановления цепочек поставок, что должно способствовать увеличению потока импорта в страну", объяснил аналитик агентству "Прайм". Стало известно, почему российская нефть дешевле любой другой

В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль попытается возобновить восходящую динамику и подняться выше максимумов, установленных в конце мая в районе 67,5 рубля, подытожил Зварич.