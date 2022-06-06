МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках антироссийских санкций, создают основу для дефолта. Но в данном случае "дефолт" окажется ненастоящим, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. В Кремле оценили возможность дефолта в России

Она напомнила, что в большинстве случаев дефолт объявляется самим государством, неспособным выполнить свои финансовые обязательства.

"Но Россия имеет достаточный объем суверенных активов для погашения внешних обязательств", — напомнила эксперт.

По ее словам, международные резервы страны, расположенные на зарубежных счетах, в десятки раз превышают принятый в международной практике уровень достаточности и перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга государства.

"Удовлетворительными являются также показатели долговой зависимости страны", — подчеркнула Воронкова. Незамороженная часть государственных зарубежных активов более чем в пять раз превышает размер государственного внешнего долга.

По ее словам, финансовые ресурсы России позволят в течение нынешнего года покрыть внутренние потребности и даже в некоторой степени компенсировать населению и бизнесу потери от инфляционного взлета.

"Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов", — пояснила эксперт. И рыночная неопределенность в стране — основная причина, влияющая на индикатор потребительского спроса.

"Требуется, чтобы власти обратили на эту проблему внимание и занялись бы активизацией потребительского спроса", — подчеркнула Воронкова.