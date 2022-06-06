Эксперт Тузов спрогнозировал очередное падение рубля в начале второго квартала 2022 года
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Связано это с тем, что санкционное давление продолжает нарастать. А эффекты от наложенных санкций будут накапливаться. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Этого, по его словам, будет достаточно для постепенного ослабления рубля.
"Сдерживать рост курса доллара, до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта", — считает эксперт.
При этом покупать доллары или евро, по его мнению, сейчас не стоит. "Если есть желание заработать на ослаблении рубля, лучше делать это через юань. Ничто не мешает ЕС и США закрыть валютные счета и другим российским банкам", — подытожил Тузов.