МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Связано это с тем, что санкционное давление продолжает нарастать. А эффекты от наложенных санкций будут накапливаться. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Курс рубля пытается перейти к росту на торгах днем

Этого, по его словам, будет достаточно для постепенного ослабления рубля.

"Сдерживать рост курса доллара, до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта", — считает эксперт.

При этом покупать доллары или евро, по его мнению, сейчас не стоит. "Если есть желание заработать на ослаблении рубля, лучше делать это через юань. Ничто не мешает ЕС и США закрыть валютные счета и другим российским банкам", — подытожил Тузов.