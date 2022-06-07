Эксперт Домащенко объяснил отсутствие последствий “исландского дефолта”
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В 1998 году российское правительство не смогло рассчитаться по своим обязательствам — ГКО и ОФЗ. Это произошло вследствие хронического бюджетного дефицита, наблюдавшегося в стране в эпоху низких цен на энергоносители в 90-е годы ХХ века и неэффективной налогово-бюджетной системы. У случившегося через 10 лет после этого дефолта Исландии совсем другая подоплека, объяснил агентству "Прайм" преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.
"В целях балансировки доходов и расходов государственного бюджета Минфин РФ де-факто построил долговую пирамиду на рынке ГКО, где был вынужден предлагать инвесторам высокую доходность, а новые выпуски и процентные платежи осуществлялись за счет новых эмиссий", — пояснил он.
Однако после Азиатского финансового кризиса 1997 года, по его словам, иностранные инвесторы стали более осторожны в отношении ценных бумаг развивающихся рынков. Цены на ГКО упали, денег на выплаты долгов не осталось. Да и МВФ не предоставил очередного транша стабилизационного кредита.
Иное дело — дефолт Исландии десятью годами позже. "Там он был спровоцирован действиями трех крупнейших исландских банков, де-факто построивших долговую пирамиду, привлекая средства иностранных вкладчиков под повышенные проценты", — пояснил Домащенко.
Иностранные инвесторы, по его словам, полагались на надежность скандинавских банкиров и прогорели. Все тот же Азиатский кризис (1997) привел к краху исландских банков и их невозможности рассчитаться перед вкладчиками.
"Долги банков в результате их национализации легли на исландское государство, но выплатить деньги оказалось невозможно — слишком большие долги", — рассказал эксперт.
На референдуме 2010 года население Исландии высказалось за отказ выполнения обязательств по долгам банков-банкротов, опасаясь попасть в долговую кабалу перед иностранными кредиторами.
"Исландия небольшая страна и в масштабах мировой экономики подобный демарш остался без каких-либо существенных последствий", — уточнил Домащенко.
https://1prime.ru/exclusive/20220607/837093879.html