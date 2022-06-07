МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В 1998 году российское правительство не смогло рассчитаться по своим обязательствам — ГКО и ОФЗ. Это произошло вследствие хронического бюджетного дефицита, наблюдавшегося в стране в эпоху низких цен на энергоносители в 90-е годы ХХ века и неэффективной налогово-бюджетной системы. У случившегося через 10 лет после этого дефолта Исландии совсем другая подоплека, объяснил агентству "Прайм" преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Раскрыта подоплека “ненастоящего” дефолта России

"В целях балансировки доходов и расходов государственного бюджета Минфин РФ де-факто построил долговую пирамиду на рынке ГКО, где был вынужден предлагать инвесторам высокую доходность, а новые выпуски и процентные платежи осуществлялись за счет новых эмиссий", — пояснил он.

Однако после Азиатского финансового кризиса 1997 года, по его словам, иностранные инвесторы стали более осторожны в отношении ценных бумаг развивающихся рынков. Цены на ГКО упали, денег на выплаты долгов не осталось. Да и МВФ не предоставил очередного транша стабилизационного кредита.

Иное дело — дефолт Исландии десятью годами позже. "Там он был спровоцирован действиями трех крупнейших исландских банков, де-факто построивших долговую пирамиду, привлекая средства иностранных вкладчиков под повышенные проценты", — пояснил Домащенко.

Иностранные инвесторы, по его словам, полагались на надежность скандинавских банкиров и прогорели. Все тот же Азиатский кризис (1997) привел к краху исландских банков и их невозможности рассчитаться перед вкладчиками.

"Долги банков в результате их национализации легли на исландское государство, но выплатить деньги оказалось невозможно — слишком большие долги", — рассказал эксперт.

На референдуме 2010 года население Исландии высказалось за отказ выполнения обязательств по долгам банков-банкротов, опасаясь попасть в долговую кабалу перед иностранными кредиторами.

"Исландия небольшая страна и в масштабах мировой экономики подобный демарш остался без каких-либо существенных последствий", — уточнил Домащенко.