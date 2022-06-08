МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Нынешнее противостояние США с Россией в политической, экономической и отчасти даже в военной сфере, которое многие эксперты уже окрестили новой "холодной войной", способно погубить "американскую мечту". В этом уверены некоторые авторитетные наблюдатели в самих Штатах. И вина за такое развитие событий, как они отмечают, лежит вовсе не на России. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

ГИБЕЛЬ МЕЧТЫ

"Американская мечта" погибает под влиянием рекордной за почти полвека инфляции, и виноват в этом действующий президент США — Джозеф Байден. Такое мнение высказал 6 июня в эфире телеканала Fox Business ведущий Стюарт Варни.

"Мы оказались в "инфляционной спирали", — заявил он. — Я никогда не видел ничего подобного! Я пережил инфляцию конца 70-х, но ничего похожего тогда не было. Что меня поражает, так это скорость, с которой растут цены. Вот почему я называю это "спиралью". И именно поэтому люди так нервничают. Когда это закончится?"

Варни посетовал, что в США установилась атмосфера глубокого пессимизма, и его основная причина — это инфляция. "Люди напуганы и недовольны", — выразил уверенность ведущий.

В частности, он сослался на результаты опроса The Wall Street Journal, согласно которому 38% граждан США считают, что стали жить хуже. И это, как отметил Варни, итог полутора лет правления Байдена.

"Инфляция пожирает "американскую мечту": половина опрошенных респондентов считает, что у них плохие шансы на улучшение условий жизни, — указал журналист.

КАК ТРАТЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ

Незадолго до выхода на американские телеэкраны этого сюжета, 26 мая, в консервативном издании American Thinker была опубликована статья, посвященная решению вашингтонского политбомонда выделить ни много ни мало 40 млрд долларов Украине для финансирования ее военного, административного и информационного противостояния с Россией.

Автор материала с говорящим заголовком "Как Вашингтон тратит ваши деньги на Украине" подверг резкой критике правящие круги США за этот шаг. Он отметил, что "даже "мейнстримные" СМИ, которые безоговорочно поддерживают демократов, признали, что существенные поставки оружия на Украину не отслеживаются". Журналист напомнил про "неэффективное правление Байдена", неспособное помочь стране справиться с "множеством других кризисов, таких как самая высокая за последние 40 лет инфляция и кризис цепочки поставок". Более того, автор статьи высказал сомнение в чистоплотности администрации Байдена и их киевских "визави", заявив прямо: "История коррупции в США при Байдене и на Украине делает это полное отсутствие подотчетности и надзора наиболее тревожным моментом". Таким образом, журналист открыто заявил, что конечные цели выделения Вашингтоном гигантской денежной суммы, вполне вероятно, не только сильно отличаются от официально заявленных, но и не имеют ничего общего с объективными потребностями США, а лишь отвечают интересам части политической элиты страны.

"БЛАГИЕ" НАМЕРЕНИЯ

А 31 мая в New York Times (NYT) вышел материал, представленный в рубрике "Мнение" как авторская статья Байдена. Наполненный с первых строк типичными для американского правящего класса самолюбованием, антироссийской пропагандой, неприкрытыми угрозами в адрес России, замалчиванием очевидных (но неудобных для Вашингтона) фактов и просто явной ложью, этот материал, тем не менее, содержал моменты, чрезвычайно важные для понимания сугубо меркантильных интересов Белого дома в развитии и финансировании конфликта на Украине. Блокада прорвана: деньги от нефти нашли дорогу в Россию

Первое, что, вероятно, следует отметить, это заявленный тезис, согласно которому любые переговоры конфликтующих сторон отражают ситуацию на поле боя. Именно этим в материале замотивированы конкретные шаги США по подпитке военного потенциала действующего киевского режима: "Мы оперативно направили Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя… мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и военное имущество, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты…". При этом в статье неоднократно подчеркивается мысль, что предоставляемые ВСУ Белым домом вооружения и техника ни в коем случае не будут применяться для ударов по территориям, на которые не распространяется суверенитет Киева. Однако российские эксперты скептически оценивают данные заверения: достаточно уже того факта, что позиции Москвы и Вашингтона существенно различаются по вопросу о том, какие регионы, пребывавшие в составе Украины до референдумов 2014 года в Крыму и Донбассе, следует по-прежнему считать таковыми.

Второй важный момент, затронутый в материале, относится к санкционной войне, развязанной против России "коллективным западом" под эгидой США и также вмещающей в себя существенную информационную (а точнее сказать — диффамационную) составляющую. К давнему весьма сомнительному тезису о том, что США "помогут" своим "европейским союзникам" снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, ускорив при этом переход к "чистому энергетическому будущему", добавилось обвинение в адрес Москвы в усугублении мирового продовольственного кризиса. Следует заметить, что это утверждение 6 июня было подхвачено оппонентами России в ООН и потребовало соответствующей жесткой аргументированной реакции постоянного представителя страны в Организации Василия Небензи.

Затрагивая тему военного присутствия США в Европе, автор статьи заявил, что Белый дом продолжит "укреплять восточный фланг" НАТО, используя как американский потенциал, так и ресурсы "других союзников". Как это может работать на практике, наглядно показали события начала апреля, когда стало известно, что Польша договорилась о закупке 250 танков "Абрамс". Сделка прошла на фоне информации о намерении Варшавы отказаться от использования стоящих у нее пока на вооружении танков Т-72, в которых, в свою очередь, по логике "коллективного запада", крайне нуждается нынешний украинский режим.

Экспертное сообщество сходится во мнении: "Абрамс" — достаточно мощная современная машина, однако приобретение двух с половиной сотен таких "коробочек" общей стоимостью 4,74 млрд долларов делает этот явно политический контракт запредельно дорогим. Стоит ли говорить, чьи интересы в первую очередь учитывает такая сделка?

СИСТЕМА ЛЖИ

Таким образом, позиция Белого дома, озвученная через NYT, служит хорошим показателем циничной политики Вашингтона в отношении не только России, "назначенной" на роль врага "свободного мира", но и в отношении Европы, включая ближайших политических союзников США. И назревавший в течение многих лет полномасштабный вооруженный конфликт на Украине (при плохо скрываемой заинтересованности в нем обитателей пресловутого "вашингтонского болота") имеет, вне всяких сомнений, помимо военной, сугубо экономическую составляющую. Пытаясь ослабить Россию поддержкой ВСУ, санкционными ограничениями и тотальной демонизацией в информационном пространстве, Белый дом одновременно (и не без успеха) стремится существенно заработать на текущем геополитическом кризисе в Восточной Европе, вынуждая как Украину, так и страны, входящие в ЕС, предпринимать резкие шаги в экономике и финансах, совершенно невыгодные им, но безусловно прибыльные для Вашингтона. И эта политика осуществляется под предлогами сдерживания "агрессивной" Москвы, ведущей "неспровоцированную войну", а значит — опасной для Европы.

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, эксперт дискуссионного клуба "Валдай", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков в эфире телеканала "Россия 1" предложил свою оценку выстроенной Соединенными Штатами "евроатлантической" политики, эффективность которой во многом определяется мощью англосаксонской пропаганды.

"Дело в том, что… в англосаксонском мире в принципе есть понятие, что мир развивается линейно. И все становится лучше, лучше, лучше… Правда, есть такая присказка… индейка становится все больше, больше, больше, а потом вдруг — День Благодарения", — иронизирует он.

Современный российский взгляд существенно отличается, отмечает эксперт.

"Мы понимаем, что нет линейного развития, и в том глобальном кризисе, в который входим, мы ориентируемся гораздо лучше, чем они… Реальный прогресс, как я вижу, закончился на Западе, и в Соединенных Штатах особенно, где-то в конце восьмидесятых годов. А потом пошло создание такой, извините меня, системы лжи… Она была сделана полностью уже не для развития мира, не для развития себя, а просто для поддержания того доминирования, которое есть. А его поддерживать бесконечно никак нельзя". Раздраконить всех: США хотят российской нефти за бесценок

Отдельно рассуждая о роли современной Европы в структуре системы пресловутого "евроатлантического согласия", Безруков отметил: "Весь класс европейский, который сейчас есть — от шольцев до боррелей — и все остальное — совершенно бесхребетная серая масса. Великолепное "пушечное мясо", политически говоря, для того, чтобы его бросить в пекло, на нас. Те же поляки".

При этом нелишне заметить: "бросая в пекло" Европу и выделяя баснословные суммы на финансирование военных действий на Украине, действующая администрация Белого дома явно никоим образом не приближает разрешение внутренних американских противоречий, а скорее, наоборот — усугубляет их. И пока сложно сказать, чем это закончится для Байдена и его команды.